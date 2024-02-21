美四大指數皆收黑…00893今股價恐受傷最嚴重？ 她：「這三檔」ETF下跌也會不小

上班前碎碎念系列

剛剛收盤的美國股市四大指數全面收黑，道瓊-0.17%、標普-0.6%、那斯達克指數-0.92%，費半則跌幅較深，達-1.56%。同樣關心一下台積電ADR，在美股休市後的首個交易日下跌-1.07%。

同步觀察費城半導體指數的重要成分股，如輝達（NVDA）重挫-4.35%、超微（AMD）-4.7%，其他如高通（QCOM）、艾司摩爾（ASML）等也都呈現下跌趨勢。

女子簡單轉述CNBC的分析，報導主要認為是由於Nvidia公布財報前，引領科技股整體下跌。該公司「預計」在盈利報告中表現出色，但投資人仍對其「估值過高」表達擔憂而產生的市場反應。

而女子認為投資人會這樣想也不是沒有道理，因為CNBC的整理，今年以來科技股已經上漲了6%，成為市場中第三高漲幅的行業，僅次於通信服務和醫療保健。其中，Nvidia今年以來已經成長了40%，而Meta和Amazon分別在2024年上漲約33%和10%。

也因此短線上在財報公佈前有一波修正，財報公布後有沒有如預期有可能再反映一次，大家可以多留意。剛收盤的美股行情，今天台股ETF受傷可能最深的包括：國泰智能電動車（00893）其持有NVIDIA佔21.13%及AMD佔19.11%，這二大成分股佔比已經超過40％，會是財報週前波動較劇烈的ETF。

另外其他受影響也會不小的包括：富邦未來車（00895）、國泰費城半導體（00830）、統一FANG+（00757），這幾檔ETF持有NVIDIA比重都超過10%。其中富邦未來車（00895）持有NVIDIA佔24.65%、AMD佔6.72%，相比國泰智能電動車（00893）雖然相較較低，但今天受傷也會不小。

至於部落格提及的AI主題ETF，以元大全球AI（00762）來看，NVIDA跟AMD雖然也都持有，但比重約在15%，相對較低。

針對這波AI概念股回檔，女子覺得可以再觀察一下，等到美國時間(21日）也就是今晚陸續公布財報之後，再評估是不是要入手。

最後女子還是回到美國公債殖利率部分，無論10年期或20年期都呈現小幅下跌狀況（理論上價格會上漲，例如TLT收漲0.09%），主要是反映美國經濟數據不如預期，加上等待FOMC會議記錄，美債殖利率與美元收低。

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