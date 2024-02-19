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蘋果折疊機研發傳遭擱置 新日興跌停、富世達也曾亮燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外媒傳出蘋果折疊機研發計畫遭到擱置。歐新社
外媒傳出蘋果折疊機研發計畫遭到擱置。歐新社

新日興跟蘋果的合作關係密切，是蘋果 MacBook 系列、AirPods 電池盒主要軸承供應商，市場認為未來有機會獲得蘋果折疊機訂單，不過，外媒傳出蘋果折疊機研發計畫遭到擱置，衝擊台股今（19）日軸承股的表現，新日興（3376）重挫至跌停161元，富世達（6805）更是跳空以跌停開出，兆利（3548）盤中大跌逾8%。

研調機構預期今年摺疊手機滲透率可望進一步拉高，市場上除了華為、三星新機持續推出之外，蘋果摺疊手機何時問世也深受矚目，軸承廠去年以來吸引市場資金搶進，推升富世達、新日興、兆利的股價表現。

不過，根據外媒報導，蘋果2款 iPhone 可折疊原型機產品未通過測試，蘋果 iPhone 折疊機的研發計畫因此遭到擱置；消息衝擊軸承廠今日同步出現重挫，富世達跳空以跌停價650元開出，盤中雖曾打開跌停且拉至平盤722元，可惜仍不敵賣壓，再度遭摜壓至跌停。

新日興以168元開低，盤中也遭摜殺至跌停161元；兆利以254元開低，一度下滑至234元，盤中跌幅逾8%。

富世達去年12月稅後純益4,700萬元，每股純益0.67元；富世達核心產品線包含表鏈式轉軸、鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸、雙旋水滴鉸鏈內折柔性屏轉軸及雙旋鷹翼鉸鏈等，產品線完整度、生產良率吸引華為、摩托羅拉等下單。

富世達2001年創立，資本額6.86億元，散熱大廠奇鋐2014年入股，目前持股比19.25%，主要產品應用在折疊手機、折疊平板、電競筆電、超薄筆電、AR／VR眼鏡及耳機盒等3C產品；目前華為折疊機軸承零組件主要供應商為兆利與富世達，據傳供貨比重各半。

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