台股萬八高點？ 景氣復甦卻在進行式

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經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
逾20年台股景氣復甦行情。(資料來源：國發會、彭博)
逾20年台股景氣復甦行情。(資料來源：國發會、彭博)

台股站上萬八，新春首個交易日，盤中加權指數甚至一度達到18,725，創下歷史新高。投資人既歡喜帳面報酬亮麗，又擔憂台股已達到高點。但若以歷史經驗來看，台灣景氣復甦期間，股市多有亮眼表現，即將在3月1日開募的統一台灣高息動能ETF（00939），追蹤的指數具備高夏普值特色，是投資人衡量風險與報酬後，CP值相對優異的投資新選擇。

統一投信表示，台灣景氣從代表低迷的藍燈回升至景氣轉向的黃藍燈時，顯示台灣總體經濟環境改善，台股多處於底部持穩或是反轉上揚的起始，後續景氣復甦期間，台股中長期多有不錯表現。統計逾20年數據，台灣曾經出現5輪藍燈轉為黃藍燈後的景氣復甦行情，台股期間漲幅從27.28%至99.32%不等，平均漲幅達到56.84%，換算為年化報酬率則在9.79%至23.11%之間，平均年化報酬率約為17.61%。

根據國發會數據，最新公布的12月台灣景氣對策燈號分數已回升至20分，連續兩個月亮起代表景氣轉向的黃藍燈。統一投信表示，在全球景氣持續回溫及AI需求爆發的帶動下，台灣今年經濟成長率可望優於去年。近期台股企業法說會，多對今年獲利預估表示正向，有望成為台股持續上揚的底氣。

統一台灣高息動能ETF（00939），其追蹤的指數透過精選優質高股息股和夏普值動能調整權重，投資組合擁有高夏普值，讓投資人承擔同等風險時，能獲得相對優異的報酬。考慮到現代人對每月現金流需求，00939為月配息，還有月底領息機制，為首檔讓投資人可以搭配已上市的其他配息型ETF自組雙周配者。

景氣

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