日月光公布元月營收後 法人估全年產能稼動上看8成

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經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
日月光投控1月營收月減5%、年增5%。圖／聯合報系資料照片
日月光投控1月營收月減5%、年增5%。圖／聯合報系資料照片

日月光投控（3711）1月營收月減5%、年增5%；法人機構表示，儘管現在訂單能見度低，不過預期在客戶庫存調整告一段落後，產能利用率將從2023年約60~65%逐步上升到2024年的70~80%，持續看好營運後市。

分析師指出，觀察日月光投控1月業績，其中，IC ATM 營收月減5%，其中，庫存去化接近尾聲，但客戶下單仍保守，急單較多，整體訂單能見度不佳。今年上半年車用、IOT、類比和 mix-signal 相關應用還是有庫存調整的問題，土年將會回到往年的營運軌跡，雖第1季下滑，但第2季恢復成長。

預估日月光本季 ATM 平均整體產能利用率60%，較上季的62~63%下滑，其中，第1季IC ATM 營收將季減10%。EMS 部分，客戶新產品出貨告一段落，預估本季EMS營收季減25~30%。

合併毛利率方面，排除匯率影響，產能利用率還是主要影響毛利率的因素，整體集團本季合併毛利率將較上季下滑，預估日月光投控第1季每股稅後純益（EPS）1.4元。

分析師表示，儘管現在2024年訂單能見度低，不過先進封測需求加快將帶來營收復甦，預期上半年庫存調整結束，下半年成長將加速，全年封測事業營收成長幅度將和邏輯半導體市場年增幅度6~10%相近。且在客戶調整告一段落後，預期日月光投控的產能利用率將從2023 年約60~65%逐步上升到2024年的70~80%，加上測試比重提升到16~17%，可望能達到日月光投控IC ATM 長期目標毛利率為25~30%，預估今年 EPS 約8.9元。

日月光 營收

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