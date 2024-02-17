股海自由行／人工智慧股 長線還有戲

金龍年台股開紅盤大漲548點至18644點，漲幅3%，創下歷史新高，領漲的依然是半導體和AI趨勢受惠股，台美股市都呈現漲勢集中的樣態。

美國近期公布的數據有好有壞，CPI和核心CPI月增率高於預期，通膨雖屬緩降格局，但有其僵固性；元月零售銷售成長不如預期、區域中小銀行受商業不動產拖累，但就業市場保持韌性，而且市場的降息預期正向聯準會的利率點陣圖靠攏。

台灣方面，財政部公布的元月出口年增率由11.8%上升至18.1%，其中電子零組件中止連續14個月負成長，年增率由負1.2%轉為增長7.5%，資通訊產品年增率更達100.6%，雖然因為生產基地轉移，致使出口增長數據相對外銷訂單增長明顯，但台灣出口逐漸好轉中，現階段仰賴的是AI需求持續熱絡和半導體需求逐漸回溫。

整體而言，美國通膨持續緩降、經濟可望軟著陸，聯準會停止升息後邁向降息已是大概率事件，另一方面，產業庫存雖已去化，AI以外的終端需求尚不明朗，預期PC、手機等消費性產品須等下半年動能才會逐漸轉強，也正因如此，金融市場的漲勢相當不平均。

台股封關期間，美股除了2月13日公布CPI數據後，S&P500挫低1.4%外，其他交易日多呈緩漲走勢，期間國際股市的亮點是美國的費城半導體和亞洲的日股，動能是AI和半導體設備股，而具體點燃漲勢的代表性個股有輝達、美超微、ARM、東京威力科創和台積電（2330）ADR，上漲原因不外乎財報、財測、營收優於預期。

美股這波財報激勵的創新高走勢，從台股封關前延續至封關後。值得注意的是，目前S&P 500指數成分股的財報公布已漸入尾聲，剩下的重量級財報就屬台灣時間22日將登場的輝達。

輝達今年不到兩個月的時間已累積逾四成的漲幅，市值並一舉超越亞馬遜和谷歌，顯示市場對財報和未來展望的期待，下周能否再交出優於預期的成績單並推升股價，攸關台美這波創高行情是否暫時畫下休止符。

此外，地緣政治風險值得注意。中國兩會3月登場，除了關注中國官方是否出台刺激政策外，是否對台施壓也是市場注目的焦點；而俄烏戰爭即將邁入兩周年，但戰情依然膠著，中東的紅海衝突也沒落幕，這些衝突若擴大或持續延長，將是全球通膨的潛在風險。

整體而言，目前台美股市都創下歷史新高，但大盤結構主要仰賴少數幾檔個股支撐，雖然美國經濟預期軟著陸，今年聯準會可望降息、放緩縮表，台灣長線受惠AI發展趨勢，但短線漲勢乖離過大，隱藏技術性修正風險。

投資人應衡量自身屬性，穩健投資者可等待修正再布局，積極操作者，除長線部位續抱AI趨勢股外，短線宜採買黑賣紅策略，或部分資金轉進股價基期較低的循環股。

（作者是台新投顧總經理）