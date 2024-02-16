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2/16【早晨財經速解讀】股市創史高 巴菲特卻賣股？台股劍指兩萬點？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美股三大指數周四（15日）收漲，標普 500指數收盤創下歷史新高，數據顯示美國零售銷售降幅超過預期，使得市場對聯準會（Fed）很快在未來幾個月展開降息的希望升溫。

道瓊工業指數上漲348.85點，漲幅0.91%，報38,773.12點；標普500指數上漲29.11點，漲幅0.58%，收5,029.73點，創歷史新高；那斯達克指數上漲47.03點，漲幅0.30%，報收15,906.18點。

費城半導體指數在盤中拉鋸後，收盤微跌，跌0.16%至4,558.10點。

美國商務部的報告顯示，1月美國零售銷售下降0.8%，主因是汽車經銷商和加油站銷售減少。這減輕了投資人對稍早美國通膨數據高於預期的擔憂。

Allspring Global Investments投資組合經理Neville Javeri說：「投資人為一份低於預期的零售銷售報告而歡呼雀躍。也許消費者支出正在放緩，這也許抵消了我們幾天前看到的漲幅高於預期的消費者物價指數（CPI）數據的影響。」

GLOBALT高級投資組合經理Thomas Martin說：「這顯示經濟可能有些疲軟，因此這是一個壞消息，但也可能是一個好消息，因為這意味著聯準會更有可能降息。」

特斯拉和Meta表現優於大盤，分別大漲6%和2%；富國銀行大漲7%，原因是美國貨幣總稽核辦公室（OCC）結束對該銀行的一項懲罰。

蘋果公司股價承受壓力，因巴菲特的波克夏公司減持蘋果股票，億萬富豪索羅斯的Soros Fund Management也完全出售了其持股。但蘋果股價在尾盤有所反彈，收盤時僅跌0.1%。

世邦魏理仕全年獲利預測高於預期，股價大漲8.5%，推動標普500房地產類股上漲。

近期表現不佳的公用事業、材料和能源等類股漲勢強勁。小型股羅素2000指數也上漲了2.3%。

思科下跌2.43%，因該公司宣布計劃全球裁員5%，並調降年度營收目標。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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