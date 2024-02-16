龍年開紅盤 台股大漲548點

台北股市龍年新春開紅盤，氣勢無法擋，行情上演「飛龍在天」行情，指數由台積電、人工智慧（AI）族群領銜主演，締造加權指數終場大漲五四八點至一八六四四點作收，上市櫃市值飆升至六十五點三兆元，台積電股價與市值也同步創高等多項歷史紀錄。

國際股市於春節長假期間牛氣沖天，尤其輝達、超微為首的AI多頭指標狂漲，引爆台股昨日軋空手、軋融券、軋借券的「三軋」走勢，盤面出現五十一檔個股收盤改寫掛牌後新天價，進而推升台股昨日亮麗寫下四大亮點，包括加權指數早盤最高一度上漲六二九點至一八七二五點，終場收在一八六四四點，盤中高點及收盤均為台股史上新高紀錄；收盤則上漲五四八點，創下史上第六大單日漲點。

以市值觀之，集中市場市值單日增加一點七兆元至五十九點四兆元，同步締造歷史新猷，估計再漲約二百四十點即可達到證交所先前宣示的今年六十兆元目標；上市櫃合計市值則增至六十五點三兆元，亦為歷史新高。

成交量部分，昨天集中市場成交量也爆五一五四億元巨量，是歷來農曆年開紅盤日最大金額，亦為二○二一年八月二日來最大量；櫃買市場成交量一三六八億元，則為歷來單日第五大。

昨日最值得注意的個股就是台積電：拜外資大舉敲進之賜，盤中最高漲六十三元至七○九元高位，終場收六九七元，市值擴增至十八兆元，無論盤中高點、收盤及市值均為歷史之最。

保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，從美國財報數據分析，科技股表現普遍亮眼，且各大龍頭廠大多將AI相關資本支出訂為未來投資重點，AI的加入不僅代表硬體規格升級，更代表使用場景的變革，對台灣供應鏈帶來暖意。

雖然台股紅光滿面，不過新台幣匯價未跟著股市走升，而是反映春節期間美元強勢而補貶，台股氣勢如虹，台匯卻很憋屈，匯市龍年開紅盤日終場以三十一點四二五兌一美元作收，貶值六點七分，收盤價創近一個月來新低。

台股最近一波漲勢是從一月十八日開始的反彈，當時台幣匯價為三十一點五七一兌一美元，台股指數迄今漲逾一千四百點，但台匯只升一點四六角，呈現股匯背離局面。