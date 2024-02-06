兔年飆股／這檔上市股年漲840%居冠 且奪全市場第二大

台股兔年封關順利收紅，以18,096.07點收盤，成為第一個農曆年封關站穩萬八的一年，兔年加權指數合計大漲3,163.14點，漲幅21.18%，在全球主要指數中，僅次於費城半導體與日股，統計上市公司年度漲幅發現，華城（1519）在兔年大漲840.73%，為上市最強飆股，同時也居全市場兔年漲幅第二大。

台股加權指數在兔年表現可圈可點，整體是呈現先蹲後跳，指數最低出現在2023年3月16日盤中的15,186.74點，最高則是在今年1月30日盤中曾衝達18,138.74點，封關則收在18,096.07點，站穩萬八；兔年市值增至57兆5,205億元，增加10兆7,707億元，增幅約23.04%。

分析兔年各類股表現，受惠於AI與半導體產業的帶領，電腦及周邊設備指數在兔年強彈108.78%，表現最出色，其次是電子通路的56.28%，資訊服務、電機類指數的漲幅也超過四成，反觀傳產中的塑膠類股下跌18.14%墊底，玻陶指數下跌16.2%，為唯二跌幅超過一成的類股。

統計上市公司兔年漲幅前十大依序是華城、迎廣（6117）、定穎投控、世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）、亞翔（6139）、緯創（3231）、華泰（2329）、廣達（2382）、建準（2421）等；華城兔年大漲840.73%，三大法人同步買超，外資全年度買超34,011張，投信買超6,120張，自營商買超859張，合計三大法人買超40,990張。

華城因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布2023年12月稅前盈餘4.56億元，稅後純益3.65億元，每股純益（EPS）1.4元；華城去年12月營收25.75億元，年增103.9%，全年營收138.99億元，年增79.33%，單月、全年營收都創歷史新高。獲利部分，去年前三季EPS 5.6元，加計第4季後，法人預估全年至少7元起跳，有望創下新高。

受惠於「美國基建法案」、「台電強韌電網」、「綠電」三大需求，華城今年起進入獲利爆發期，預估產能年增40%；華城目前訂單能見度已到2025年，2026年訂單也開始接單；本土投顧認為，華城明年產能將雙位數成長，推升獲利成長，給予強力買進投資評等。

上市公司兔年漲幅中，漲幅超過100%的達83檔，其中，漲幅逾200%的則有14檔，除了前十大之外，還有勤誠（8210）、正峰（1538）、辛耘（3583）、材料-KY（4763）等漲幅也超過2倍。