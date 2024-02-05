「9:18大變盤」神盾、安國、安格封關日9點18分股價同時大跳水

台股今（5）日兔年封關，終場收在18,096.07點，權王台積電（2330）及部分AI股成為領軍指標，但近期強勢上漲的神盾集團卻在盤中同時大跳水，巧合的是都在9時18分時，神盾、安國、安格同時重挫跳水，股價跳崖式急殺至跌停，法人坦言，是標準的「軋空手法」操作，主力在同時間賣出所造成。

台股今日以18,047.4點開低，一度下滑至17,992.17點，之後往上拉升，終場收18,096.07點，上漲36.14點，守住萬八大關封關，統計兔年上漲3,163.14點，台積電收高，股王世芯-KY收最高，以4,105元收盤，創下歷史新高。

不過，盤中也有開高走低的個股，近期強漲的神盾集團，幾乎同上重挫，時間點落在開盤不久的9時18分，安國盤中一筆爆出701張成交量，股價由漲停224元急殺至跌停184元，股價鎖死至終場收盤，下跌20元。

安格在9時18分成交613張，股價由高點的135.5元急殺至跌停112元，終場也收在跌停，下跌12元；神盾遭到處置，股價同樣在9時18分時重挫，單筆成交1,117張，在下一筆則是成457張，股價由284.5元急殺至跌停251.5元，終場收在跌停，下跌27.5元。

神盾集團的其他公司，芯鼎也是開高走低，盤中重挫至跌85.5元，終場收在跌停，下跌9.5元；訊杰開高走低，終場收77.7元，下跌7.9元，跌幅9.22%。

神盾、安國、安格在同時間跳水式急殺，法人坦言，是標準的「軋空手法」操作，股價開漲停或是拉至當日的高點，然後主力選在同時間一起發動，造成股價瞬間急殺；法人分析，由於多空都不想抱股過年，因此在封關日時出現賣壓，主力利用軋空氣勢倒貨。