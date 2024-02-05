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台股封關 華邦電、聯詠等9家法說不打烊
台股金兔年有望以萬八亮麗封關，也因市場居高思危心態逐漸轉濃，基本面成為左右金龍年後市的重要關鍵之際，包括聯詠（3034）、華邦電（2344）等9家公司法說會不打烊，持續在本周陸續登場，市場專家預期，若法說內容優於預期，將是龍年開紅盤日的多方要角。
台股金兔年將在今（5）日封關，不過，上市櫃公司法說會不打烊，包括今日下午起，友達、穩懋、致新將召開，6日則有原相、新唐、聯詠、華邦電、力旺，7日則是譜瑞-KY等9家，主要集中在PA、IC設計、記憶體等族群上。
台新投顧副總黃文清表示，雖台股已封關，各家公司股價無法反應法說會內容，不過，在金龍年開紅盤後，仍將逐步反應，只要未來營運展望優於市場預期，都有助股價後市表現。
另外，也有代操法人認為，由於去年第4季新台幣走貶，匯兌損失成為獲利的一大變數，同時，雖許多短急單挹注單季業績，但法人圈仍在觀察農曆年後的下游需求復甦狀況，因此，法說會的未來展望，將是觀察焦點。
在目前排定的法說會時程上，農曆年後還有貿聯-KY敲定在19日，精測、智原20日，台灣大、致伸、采鈺、天鈺、富邦媒21日，義隆、南茂22日，力智23日。
值得注意的是，在本周將登場的法說股中，法人動向並不捧場，在過去五個交易日僅買超穩懋3,631張、原相615張、力旺184張，友達、華邦電都遭賣超逾2萬張，聯詠、新唐則賣超逾千張，另外，致新、譜瑞-KY賣超張數也在531張、34張。
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