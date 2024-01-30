證交所修正永續報告書及確信機構相關規定 精進永續資訊揭露

臺灣證券交易所表示，為配合金管會發布的上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)，以及參考國際永續資訊揭露趨勢，修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」。

證交所表示，這次修正重點包括三項，首先，規範實收資本額20億元以下的上市公司自2025年起編製2024年的永續報告書，並為鼓勵企業參考國際準則，於作業辦法加入可參考SASB準則揭露行業指標資訊。

第二、為強化氣候資訊之揭露內容，修正作業辦法附表二的溫室氣體盤查及確信情形，且自2025年起至2027年止，依時程適用揭露減碳目標、策略及具體行動計畫。

1. 第一階段，2025年應揭露的上市公司為實收資本額達100億元以上的上市公司、鋼鐵工業及水泥工業。

2. 第二階段，2026年應揭露的上市公司為實收資本額達50億元以上且未達100億元者。

3. 第三階段，2026年應揭露的上市公司為實收資本額未達50億元者。

第三、為鼓勵上市公司重視永續報告書編製與申報，明訂永續報告書宜經董事會決議通過。另考量上市公司編製永續報告書及確信作業時程規劃的實務，上市公司應完成申報永續報告書的時點調整為每年8月底前。

另配合行政院環境保護署改制為環境部，修正「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」及相關問答集，置於公司治理中心網站(路徑:公司治理中心\確信機構專區\確信相關法規)，供外界參考。