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台股下跌85點 三大法人買超3.04億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今（30）日拉回整理，終場最後收最低18034.63點，下跌85點，跌幅0.46%，成交量2,872.68億元，三大法人買超3.04億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超15.2億元，投信賣超14.72億元，自營商買超（合計）2.56億元，其中自營商（自行買賣）買超6.98億元，自營商（避險）賣超4.41億元。

台股整體呈現休息，權值股中除聯發科（2454）外，鴻海（2317）、台積電（2330）皆呈現休息，而盤面上成交比重以電子股最重，占比來到76.93%；因受惠美超微財測上調，AI熱潮重返大眾視野，多數AI相關概念股表現強勢，其中包含電子代工、伺服器、散熱等族群都有不錯的表現。

自營商 台股

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