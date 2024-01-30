聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股下跌85點 三大法人買超3.04億元
台股今（30）日拉回整理，終場最後收最低18034.63點，下跌85點，跌幅0.46%，成交量2,872.68億元，三大法人買超3.04億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超15.2億元，投信賣超14.72億元，自營商買超（合計）2.56億元，其中自營商（自行買賣）買超6.98億元，自營商（避險）賣超4.41億元。
台股整體呈現休息，權值股中除聯發科（2454）外，鴻海（2317）、台積電（2330）皆呈現休息，而盤面上成交比重以電子股最重，占比來到76.93%；因受惠美超微財測上調，AI熱潮重返大眾視野，多數AI相關概念股表現強勢，其中包含電子代工、伺服器、散熱等族群都有不錯的表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言