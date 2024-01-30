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抱股過年持有到開紅盤後的這一天 上漲機率100％

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股兔年封關倒數，走勢影響投資人抱股過年信心。圖／聯合報系資料照片
台股兔年封關倒數，走勢影響投資人抱股過年信心。圖／聯合報系資料照片

台股封關倒數5個交易日，兔年將盡之際，大盤終於攀高1萬8千點，增強投資人抱股過年信心，除排新冠疫情的2020年，觀察近十年台股春節開紅盤後表現，持有時間拉長至開紅盤後20個交易日，台股上漲機率為百分之百。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，依照歷史經驗，農曆年前進場布局，開紅盤日後收獲普遍都不錯，統計過去十年，開紅盤日台股上漲機率近7成，平均漲幅有0.49%，若排除2020年新冠疫情造成全球股市重挫的特殊事件，並將持有時間拉長至開紅盤後20個交易日，台股上漲機率為百分之百，平均累積漲幅3.43%。

蘇皓毅指出，隨著AI熱潮升溫，七大科技巨擎將繼續領跑美股，台灣具備完整的AI產業供應鏈上、中、下游體系，布局台股的同時也能參與當前最夯AI人工智慧投資主題，加上台灣科技業大廠庫存去化進入尾聲，預期2024年台股將偏向多方格局，但因台股步入高檔區，震盪可能加劇。

台股 AI 人工智慧

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