特斯拉展望保守 美股市值一度被台積電 ADR 超車

電動車大廠特斯拉財報不如預期且展望保守，法人分析，特斯拉股價呈現空頭架構，昨晚美股市值甚至一度被台積電ADR超車，反應資金流向變化，後續仍看特斯拉營運何時出現轉機。

另一方面，業界也傳出，因公司策略，特斯拉目前車用晶片不急著導入最先進的台積電製程，而以相對成熟的4/5奈米生產也估修正為最快2026年以後才會有更大量，也將使特斯拉要擠進台積前七大客戶時間進一步遞延。

台積電一貫不評論單一客戶訊息。至於產業界說，從高速運算角度，當前更重要是特斯拉正衝刺超級電腦「Dojo」布局的後續進展，相關算力租賃或周邊服務或許有望成為後續營運動能。

依據特斯拉財報，上季營收和獲利皆低於預期營收251.7億美元，EPS為71美分。毛利率17.6%遠遜於2022年同期23.8%；營益率8.2%遠遜於2022年同期16.0%， 股價單日下跌12%。

特斯拉並示警2024年銷量成長可能趨緩，該公司估計今年銷量成長率將明顯低於去年。

不過，法人也分析，目前特斯拉面臨本益比評價問題，市場估2025年EPS預估區間約1.71-4.71美元間，差異最大處是本益比究竟是屬於高成長科技的50倍或汽車股的15倍，但昨台積電ADR開高而特斯拉則一路走低使得台積電ADR市值一度超過特斯拉。