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台股跌185點收17,161點 摜破季線 關注明台積電法說會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國3月降息機率降低，台股今（17）日盤勢向下殺低、摜破季線，多數台灣大型權值股在昨日外資賣超下紛紛走弱，收盤指數17,161.79點，下跌185.08點、跌幅1.07%，成交金額3,820.42億元。台積電（2330）收581元、漲1元，法人建議關注明日台積電法說會。

美國超微（AMD）昨（16）日股價大漲8.3%，直逼歷史新高價、輝達（NVIDIA）上漲逾3%、美光也漲2.6%。反觀台灣AI族群，勤誠盤中創高302元，其餘光寶科、健策、廣達等上揚；不過緯創、創意、聯發科、英業達、世芯-KY、緯穎、鴻海等則走弱。

部分IC設計族群也較為抗跌，如：文曄、矽統、旺玖、安國、矽創等；反之驊訊、迅杰、聯詠、晶豪科、瑞昱、系微等也走弱。

葉門叛軍青年運動在紅海襲擊商船不僅推高海運費用，空運費率也將因為全球貿易流動受阻而上漲。其中今日貨櫃族群與散裝航運族群走跌，包括長榮、陽明、萬海；中航、新興、裕民、四維航等。

金融股也全數壓盤，如：第一金、中信金、永豐金、國票金、新光金、台新金、元大金、兆豐金、玉山金等，紛紛收黑。

強勢個股方面文曄（3036）盤中一度攻漲停後再打開，最終收147元、漲幅9.29%。文曄去年第4季合併營收約1,897億元，季增13%、年增20%，創單季新高季。去年文曄9月中旬宣布收購加拿大商Future Electronic 100%持股，預計於2024年上半年完成交割，預期將有助擴增歐美版圖與產品線，提升營收與獲利。

法人表示，短線選股上，建議關注台積電法說會明（18）日相關的半導體設備供應鏈及材料檢測業者；受惠政府擬推出「大軟體計畫」的資訊服務公司，以及具有穩定獲利配息與併購題材的IC通路大廠，是近期少數技術面剛轉強的績優公司，可伺機短線操作。

台積電 2024 文曄

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