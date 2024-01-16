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台積電法說會前再陷580元保衛戰 市值降至約15兆元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）法說會前股價再陷580元保衛戰，雖然前一個交易日美股休市，但台積電今（16）日股價在法說會前表現疲弱，市值再降至約15兆元，法人指出，台股選後回歸基本面所謂謝票一日行情對股價長線較無挹注，後續仍看台積電18日法說會釋出展望而定。

法人也分析，選後台股回歸基本面，執政黨國會席次未過半，後續政策將持續受到在野監督，台股日KD維持死叉，但並非轉空，昨也已以17,546點作收，成交量2,864億元。前一個交易日集中市場賣超90.8億元，台指淨空單減4,636口至21,768口。

此外，除了台積電18日法說會，近期美國科技大廠將陸續召開投資人會議，微軟預定1月24日公布財報，英特爾則為1月26日，高通、蘋果、Google以及亞馬遜都預計2月2日公布財報並召開投資人會議，也將牽動科技股神經。

台積電 法說會

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