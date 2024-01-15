1/15【早晨財經速解讀】2024金融股配息增！大選過後 加強版青安上路？
2024年總統大選落幕，民進黨候選人賴清德當選。外資圈多認為選舉結果符合預期，並認為台股短線有機會出現資金歸隊行情；而新總統賴清德選前所倡議發展的人工智慧（AI）產業相關個股，更成為外資圈選後加碼首選。
美、日、歐、港系等外資指出，選前市場避險情緒濃厚，法人、大戶、散戶紛紛暫退市場觀望。不過，隨總統大選結束，政治面的不確定性變因塵埃落定，預期選後壓抑的買盤將重新浮現，有機會推升台股短線走升。
而從中長線觀察，由於市場高度關心兩岸議題，賴清德在當選之夜強調，維持台海和平穩定是他擔任總統的重要使命，將有助化解全球機構法人對台股「地緣政治風險」的疑慮，有助國際資金再次「錢」進台股。
在看好產業方面，外資圈紛紛看好科技產業，特別是AI供應鏈，除AI是未來長線最具成長性產業外，也符合執政黨「AI產業化」的選前政見，及「數位政府」、「科技創新」、「智慧科技島」等發展大方向。
今年以來，包括摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）、高盛、瑞銀、美銀、野村等外資，亦紛紛聚焦看好AI供應鏈。如美銀證券即預估，今、明兩年全球AI市場規模將連續以數倍翻揚的成長之姿高速擴張、分達880億與2,190億美元。
次產業方面，大摩偏好上游晶圓代工與IC設計領域；瑞銀青睞記憶體產業受惠AI成長的產業；小摩與高盛均看好PC下游硬體領域的相關ODM廠；至於美銀除按讚下游組裝廠，也同時喊買零組件廠。
歸納各外資看好的AI概念股，包括上游半導體領域的台積電（2330）、聯發科、晶心科、智原、祥碩；下游硬體領域則有華碩、技嘉、廣達、緯創；至於相關零組件方面，如台達電、光寶科、南亞科、金像電等則均雀屏中選。外資也預期政策題材股，如太陽能、風電、重電、軍工、生技將有表現。
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