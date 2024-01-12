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大選前夕外資、投信站買！台股下跌32點 三大法人賣超6億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股今（12）日開低震盪，終場點數收在17512.83點，下跌32.49點，三大法人賣超6.74億元。。圖／聯合報系資料照
台股今（12）日開低震盪，終場點數收在17512.83點，下跌32.49點，三大法人賣超6.74億元。。圖／聯合報系資料照

台股今（12）日開低震盪，午盤一度翻紅，可惜後續賣壓湧現，終場點數收在17512.83點，下跌32.49點，漲幅0.18%，成交量2,793.6億元，三大法人賣超6.74億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超27.36億元，投信買超8.19億元，自營商賣超（合計）42.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.43億元，自營商（避險）賣超38.86億元。

明日將迎來台灣總統大選，選前投資人呈現觀望，大盤走勢震盪，航運股今日逆勢撐盤，其中長榮海運（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）等都有不錯的表現，而台股連兩周周線收黑，本周下跌6.31點，跌幅0.03%，相較於上周下跌逾400點，下跌幅度大幅縮小。

自營商 台股 三大法人

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