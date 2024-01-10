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紅海再傳事故！貨櫃三雄仍慘跌 陽明盤中重挫逾半根停板

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
紅海情勢持續升溫，全球航商繞道而行，推升航運成本。(路透)
紅海情勢持續升溫，全球航商繞道而行，推升航運成本。(路透)

根據路透報導，葉門的紅海區域昨日再傳出發生事故，台股今（10）日開低下跌，貨櫃股持續表現疲弱，其中以陽明（2609）跌幅最為慘重，早盤大跌逾半根停板，成交量、成交值皆為個股之冠，而長榮（2603）、萬海（2615）等也有3%以上的跌幅。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）與英國海事安全業者 Ambrey 周二都收到靠近葉門的紅海區域發生事故的通報。但詳情還不明朗。UKMTO 收到通報的事故地點是葉門荷台達港（Hodeidah）以西大約50海里處，當局正啟動調查。Ambrey 則是從葉門摩卡市（Mocha）西南方兩艘商船那裡收到可疑活動的通報，但沒報告有任何損壞。

陽明今日以50.8元開低後一度下滑至48.3元，盤中跌幅逾6%%，失守月線；長榮以150.5元開低後一度下滑至146元，盤中跌幅約3%，同樣是跌落至月線之下；萬海早盤以51.7元開低，一度下滑至50元，盤中跌幅逾3%。

陽明海運昨天公布12月單月營收為106.46億元，月減2.5%、年減34.93%；2023年全年累計營收為1,407.68億元，減幅為62.55%。紅海等地緣政治緊張提高經濟零碎化風險與國際貿易限制，另外，極端氣候變遷等議題，均影響全球供應鏈穩定，也讓經貿前景充滿不確定性。

陽明海運表示，受紅海攻擊事件、以哈衝突持續等地緣政治風險及巴拿馬運河限航等影響，在維持航班服務與船舶航行安全考量下，全球主要航商仍以繞道非洲好望角做為航線調整因應措施。

陽明海運 葉門 巴拿馬運河 長榮 萬海

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