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買船票還是買機票好？外資上周大買這檔航空股9.17萬張

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
長榮航空示意圖。圖／聯合報系資料照
長榮航空示意圖。圖／聯合報系資料照

買船票好？還是機票好？台股2024年開年首周下跌，外資在集中市場轉賣超294.5億元，但航運股興趣不減，且機票興趣高於船票。據統計，上周外資在集中市場買超張數最多個股的是長榮航（2618）9.17萬張；如就航運業來看，同步買超華航（2610）1.6萬張，並同步買超貨櫃三雄，陽明海運（2609）2.31萬張、萬海（2615）6326張、長榮海運（2603）5,058張。

根據台灣證券交易所統計，上周（2024/1/2~1/5）外資在集中市場總買進金額為3,259.34億元，總賣出金額為3,553.84億元，賣超為294.50億元，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆3,562.19億元，占全體上市股票市值的40.30%，較去年12月29日的23兆649.58億元，減少7,087.39億元。

就個股比較，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司，第一名長榮航，買超91,739張，第二名力積電，買超42,827張，第三名群創，買超39,674張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司，第一名緯創，賣超60,951張，第二名英業達，賣超30,415張，第三名工信，賣超27,422張。

外資 長榮航 陽明海運 航運股

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