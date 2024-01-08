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飯店股迎史上最強2月、首季業績開門紅 股價活蹦亂跳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
飯店業餐飲部門火力全開，業績可望迎接「開門紅」。示意圖／本報系資料照
飯店業餐飲部門火力全開，業績可望迎接「開門紅」。示意圖／本報系資料照

時序進入2024年，市場看好，入境旅客人數今年成長將倍增，將進一步推升2024年北市飯店房價與住房率，另一方面，今年春節天數短，不少人選擇留在台灣過年，聚餐、圍爐等訂單大爆發，飯店業餐飲部門火力全開，業績可望迎接「開門紅」，首季營收將有強勁的表現，尤其今年春節假期全數落在2月，有助挑戰史上全強2月營收。

看好飯店股住房、餐飲雙頭賺，買盤今（8）日瞄準寒舍（2739）、富野（2736）、夏都（2722）、雲品（2748）等飯店族群，盤中漲幅皆超過4%。法人表示，政府預計推動今年入境旅客人數翻倍至1,200萬，超越疫情前水準，將激勵飯店股住房率與平均房價雙升，看好不僅國外商務客逐步回流，大型國際會議、藝術展覽與國際演唱會等活動舉辦也持續回籠，飯店股2024年整體住房水準將好過2023年表現。

法人表示，飯店業住房率持續出現回升趨勢，以雲品旗下的都市型飯店君品酒店為例，去年第4季住房率較第3季攀升近10個百分點，已來到七成五，大幅優於去年上半年的近六成，另外，第4季平均房價亦較第3季出現雙位數成長，已站上5,000元。度假型飯店方面，旗艦雲品溫泉酒店經過整修後，住房率亦上升至逾七成五，房價更站穩在12,500元。展望今年，整體住房業務預估仍是走價量俱揚的態勢，增添營運成長動能。

寒舍去年第4季也同樣出現住房率與平均房價雙漲。法人表示，喜來登飯店去年第4季住房率較第3季增加5%，台北寒舍艾美也進一步提升至八成五，大幅優於去年上半年的表現。另外，旗下以國旅為主力市場的寒沐酒店無懼出境旅遊升溫，第4季在溫泉季的助攻下，也仍有不俗的表現。

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