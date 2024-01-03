快訊

新台幣匯率在「跨年」前後表現大不同 匯銀主管說原因

整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化

中環「水手」轉當「手機王」 大單敲進聯發科

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯發科。 聯發科/提供
聯發科。 聯發科/提供

光碟片大廠中環（2323）近期股海持續「水手人生」、進出航運股，陸續公告陽明（2609）、長榮（2603）等交易，惟中環今（3）日卻公告，砸下3.08億元、取得逾300張全球智慧手機處理器龍頭聯發科（2454）股票，這也是時隔多個月後，中環再次公告敲進聯發科。

中環今日公告取得340張聯發科，交易日期為去年10月27日至今年1月3日，每單位價格為906.29元，交易總金額為3.08億元。

中環已許久未布局聯發科，去年下旬中環電子股主要交易標的為聯電（2303）集團旗下大飆股矽統（2363），此外，中環大多布局在航運股的陽明、長榮，以及台灣高鐵（2633）。

法人指出，聯發科今年持續受惠於5G智慧手機晶片滲透率提升，加上AI浪潮崛起，聯發科將可望透過自身技術實力，推動出貨動能提升，且今年業績有機會改寫歷史新高。

聯發科預計明（4）日除息，每股發放現金股利24.6元，但股價在去年底重返千元之後卻是連4跌，今日棄息賣壓沈重，股價開低走低，終場收在953元，下跌28元，跌幅2.85%，失守月線。

中環 聯發科

延伸閱讀

聯發科棄息賣壓重 4天跌掉87元、除息前收953元

外資圈看聯發科評價兩極 「優於大盤」vs.「賣出」

00919、聯發科（2454）為何除息前就能買進？ 專家「五思考因素」：選這個免考慮

中環賣長榮、陽明股 賺1.6億

相關新聞

中環「水手」轉當「手機王」 大單敲進聯發科

光碟片大廠中環（2323）近期股海持續「水手人生」、進出航運股，陸續公告陽明（2609）、長榮（2603）等交易，惟中環...

外資賣超台股逾200億元 賣超最多竟是這檔

台股今（3）日開低走低，盤中最低一度下殺17518.19點，終場點數收在17559.31點，下跌294.45點，一舉跌破...

上市櫃公司股東會日期開放登記第1天 這13天全滿了

「113年召開股東常會日期事前登記作業」今（3）日上午9時起開放登記，證交所統計至下午2時止，5月24日、30日、31日...

台股下跌294點 三大法人賣超285億元

台股今（3）日開低走低，盤中最低一度下殺17518.19點，終場點數收在17559.31點，下跌294.45點，一舉跌破...

日本企業準備在台上市首例 證交所國際化再下一城

臺灣創新板國際化再下一城，原擬赴日掛牌的日本Vpon威朋控股(Vpon Holdings Inc.，VHI)將於申請於創...

台股一舉摜破月線 收盤1萬7559點、跌294點

美股大跌，拖累台股重挫，開低走低，連破十日線及月線，台北股市加權股價指數今（3）日以1萬7559點作收，大跌294點，跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。