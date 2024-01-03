中環「水手」轉當「手機王」 大單敲進聯發科

光碟片大廠中環（2323）近期股海持續「水手人生」、進出航運股，陸續公告陽明（2609）、長榮（2603）等交易，惟中環今（3）日卻公告，砸下3.08億元、取得逾300張全球智慧手機處理器龍頭聯發科（2454）股票，這也是時隔多個月後，中環再次公告敲進聯發科。

中環今日公告取得340張聯發科，交易日期為去年10月27日至今年1月3日，每單位價格為906.29元，交易總金額為3.08億元。

中環已許久未布局聯發科，去年下旬中環電子股主要交易標的為聯電（2303）集團旗下大飆股矽統（2363），此外，中環大多布局在航運股的陽明、長榮，以及台灣高鐵（2633）。

法人指出，聯發科今年持續受惠於5G智慧手機晶片滲透率提升，加上AI浪潮崛起，聯發科將可望透過自身技術實力，推動出貨動能提升，且今年業績有機會改寫歷史新高。

聯發科預計明（4）日除息，每股發放現金股利24.6元，但股價在去年底重返千元之後卻是連4跌，今日棄息賣壓沈重，股價開低走低，終場收在953元，下跌28元，跌幅2.85%，失守月線。