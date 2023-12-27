櫃買中心提醒 投資ETF應留意折溢價資訊
櫃買中心提醒投資人，投資ETF前除應先行了解ETF商品特性及投資目標外，亦應留意ETF的折溢價資訊。投資人投資ETF除可委託參與證券商以淨值申購、買回外，亦可以於股票市場委託往來證券經紀商進行買賣，因此ETF除淨值外，亦會有由市場買賣供需決定市價，此市價可能不同於淨值，若市價高於淨值，則為溢價，反之，則為折價。當ETF於市場交易之市價與淨值產生較大偏離時，投資人即應注意折溢價風險，根據市場調節機制，市價終會向淨值靠攏，假如投資人買進高溢價ETF，當市價往淨值靠攏時，投資人可能因此虧損。
有關ETF折溢價資訊，投資人可至基本市況報導網站(MIS,https://mis.twse.com.tw>各項專區&ETF行情&櫃買市場ETF單位變動及淨值揭露)或投信公司網站查詢；另ETF基本資料、基金投資範圍及投資特色、投資該基金主要風險、該基金適合投資人屬性分析，以及收益分配方式及組成等相關資訊，投資人可至櫃買中心網站(https://www.tpex.org.tw &首頁&ETF&ETF商品資訊）、公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw&投資專區&基金資訊&基金公開說明書)，或投信公司網站，下載ETF最新之公開說明書。
為提供上櫃ETF整合資訊，櫃買中心已於12月25日推出ETF訊息中心(https://info.tpex.org.tw/ETF)，該網頁除提供各項上櫃ETF統計資訊，亦提供ETF篩選器，方便投資人搜尋適合的ETF投資標的。
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