陽明爆逾19萬張大量強漲 長榮創近半年高填息近在咫尺

美股周三收跌，台股今（21）日開低，盤面上以航運股及造紙股表現最為抗跌，類股盤中漲幅都超過1%，航運股由貨櫃股領漲，尤其是陽明海運（2609）的漲勢最為凌厲，盤中爆出逾19萬張成交量，上漲逾半根停板，居盤中成交量及成交值冠軍；另外，長榮（2603）一度衝達152元，續創近半年新高，距填息近在咫尺。

紅海危機效應下運價暴漲，歐系航商明年元月即期運價暴漲，歐洲及地中海線報價上漲逾兩倍，40呎貨櫃即期報價逼近6,000美元，創疫情以來最大漲幅，預估全球貨櫃運力緊俏情況恐持續惡化，可能延續到農曆春節後。

國際航商明年元月漲價，長榮、陽明雖然都不評論，不過，業者預期台灣指標航商也有望跟進；據指出，明年1月運價大漲，除長榮、陽明等歐洲線比重高的台灣業者受惠外，台驊投控（2636）等貨攬業者也將同步受惠。

美股周三收跌，道瓊工業指數大跌475.92點，跌幅1.3%，收37,082點；標普500指數跌70.02點，跌幅1.5%，收4,698.35點，創下9月來最大跌幅；那斯達克綜合指數大跌225.28點，跌幅1.5%，收14,777.94點；台股今日以17,531.45點開低，一度下滑至17,442.76點，航運股為盤中抗跌指標。

陽明早盤以以50.3元開出，下跌0.1元，一度下滑至49.75元，隨後往上拉升翻紅，一度衝達54元，盤中成交量超過19萬張，成交量及成交值雙居盤中個股冠軍，盤中漲幅逾6%。

長榮以148.5元開出，上漲0.5元，一度下滑至146.5元，隨後翻紅，一度拉升至152元，距填息155元僅差3元，盤中漲幅逾1%，持續往填息前進；萬海（2615）盤中上漲逾1%。