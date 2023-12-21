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金仁寶「小金雞」泰金寶溢價高遭列注意股 今走勢不減攻漲停

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶深坑總部。記者吳康瑋／攝影
金寶深坑總部。記者吳康瑋／攝影

金仁寶集團旗下電子製造服務供應商泰金寶-DR（9105）受惠集團多角化經營有成，股價也獲得不小的激勵，但也因前一個營業日臺灣存託憑證兩地收盤價溢價達53.50 %，而遭到主管機關列為「注意股票」，後續表現備受市場關注。

泰金寶-DR今日以3.48元開出後，早盤大獲買盤青睞，甫開盤人氣較相當旺盛，股價持續上攻，甚至一度衝上3.66元、漲幅接近9%，直逼漲停價3.7元。據悉，泰金寶成立於1989年，為金仁寶集團旗下之EMS，於2001年在泰國證券交易所上市，也是泰國最大的電子製造服務公司，在泰國擁有超過30年的製造經驗，其產品質量及先進自動化製造服務在當地和國際上享有盛譽。

據了解，泰金寶作為集團內主要負責布局泰國市場的重要子公司，不僅是金寶第一個規模化的海外生產據點，如今也是泰國當地最大的台商，泰金寶旗下碧武里工廠，主要幫國際品牌大廠生產硬碟和印表機，並且泰金寶在當地已擁有高達12座工廠，每年來自泰廠的營收貢獻，已佔整體的六成之多。

公開資料顯示，泰金寶在泰國市場相當活躍，不僅替客戶提供各種產品的 OEM（原始設備製造），也包括提供各項ODM（原始設計製造）服務，且營收表現仍逐年提升，光去(2022)年營收就從39億美元（新台幣1,077億）一路增長到48億（新台幣1,450億元），成長幅度高達34%，同樣也超過集團整體成長幅度28%。

金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

泰金寶 泰國

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