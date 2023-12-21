金仁寶「小金雞」泰金寶溢價高遭列注意股 今走勢不減攻漲停

金仁寶集團旗下電子製造服務供應商泰金寶-DR（9105）受惠集團多角化經營有成，股價也獲得不小的激勵，但也因前一個營業日臺灣存託憑證兩地收盤價溢價達53.50 %，而遭到主管機關列為「注意股票」，後續表現備受市場關注。

泰金寶-DR今日以3.48元開出後，早盤大獲買盤青睞，甫開盤人氣較相當旺盛，股價持續上攻，甚至一度衝上3.66元、漲幅接近9%，直逼漲停價3.7元。據悉，泰金寶成立於1989年，為金仁寶集團旗下之EMS，於2001年在泰國證券交易所上市，也是泰國最大的電子製造服務公司，在泰國擁有超過30年的製造經驗，其產品質量及先進自動化製造服務在當地和國際上享有盛譽。

據了解，泰金寶作為集團內主要負責布局泰國市場的重要子公司，不僅是金寶第一個規模化的海外生產據點，如今也是泰國當地最大的台商，泰金寶旗下碧武里工廠，主要幫國際品牌大廠生產硬碟和印表機，並且泰金寶在當地已擁有高達12座工廠，每年來自泰廠的營收貢獻，已佔整體的六成之多。