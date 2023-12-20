仁寶爆十萬張大量攻漲停 法人：車用業務增長有望翻倍

仁寶（2324）今（20）日盤中最高以37.4元攻上漲停板，上午十點前更爆量超過十萬張。法人看好，仁寶逐步退出低毛利率的 iPad 代工業務將帶動產品組合轉佳，預估2024年毛利率上看5.0%，此外車用業務持續成長，預估明年車用營收翻倍。

法人分析，仁寶一直擔任 iPad 及 Apple Watch 的主要代工廠之一，為蘋果相關營收貢獻不小，占比高達25%-30%。然而，中國代工同業比亞迪擴大代工份額且代工價格不斷下降，導致毛利率顯著低於公司平均水準。

根據法人調查，2021年 iPad 需求不及預期，再加上蘋果積極調降庫存，出貨量僅5,000萬台，年減14%。受到 iPad 需求不振的衝擊，法人預測仁寶2023年平板營收將年減29%。明年隨著出貨份額持續下降，預估平板營收將進一步年減 40%。不過，由於平板毛利率僅1%-2%，明年營收比重大幅減少有助於毛利率轉佳。

另外，法人看好，仁寶的車用客戶目前以歐系車廠為主，並積極向歐系汽車系統整合廠送樣認證，預計2024年車用客戶將陸續增加，且將直接出貨給Tier 1以提高產品毛利率。

儘管今年車用市場需求較平淡，不過仁寶的車用營收仍維持強勁年增雙位數，預計2024年在車用市場回溫，且打入Tier 1供應鏈後，車用營收將持續維持顯著成長。