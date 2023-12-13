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法人看高力內外資不同調 目標價260~287元間

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

熱處理器廠高力（8996）發行可轉換公司債（CB）已於12/6結束緘默期，外資、內資法人對其後市看法不同調。內資法人指出，熱能產品雖受短期景氣負面影響，惟美系客戶已緩步回溫，因此重申買進評等，目標價287元。

不過外資卻認為，Bloom Energy 是高力的主要客戶，其燃料電池模型的轉換對供應鏈的出貨造成影響，雖然長期看好Bloom Energy 的燃料電池和氫電解器的業務增長，但短期內出貨恢復的不確定性可能拖累高力的銷售。另外，熱泵的需求暫時放緩，這也可能影響今年第4季與明年首季的銷售。考慮到需求疲軟，因此將目標價從466元下調至260元，從「買入」評等下調至「跑輸大盤」。

高力今日以227.5元作收，終場下跌1.5元、跌幅0.66%。

高力第3季財報，單季稅前盈餘2.63億元、年增121.4%，稅後純益2.06億元、年增123.4%，每股稅後純益（EPS）2.31；前三季累計營收34.26億元、年增76.2%，稅前盈餘6.86億元、年增163.8%，稅後純益5.40億元、年增170%，EPS 6.05元。

外資

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