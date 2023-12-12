飛龍「債」天 群益證「2024全球投資論壇」掌握理財商機

群益金鼎證券（6005）攜手群益投顧總經理范振鴻、國泰投信經理人鍾郁婕、財經專家賴憲政於12月12日假台大醫院國際會議中心舉辦2024年固定收益投資展望，由專家告訴投資人該如何掌握龍年理財商機。隨著美國通膨持續下滑，2024年聯準會可望進入降息週期，更多理財資訊，別錯過同樣陣容的專家名師12月14日於台南耘非凡美術館舉辦的投資講座。

展望2024年，美國債市將迎來多頭的一年，美國核心物價維持穩定下滑趨勢，再加上房租及薪資增幅走低，2024年美國通膨持續下滑。經濟方面，在民間消費韌性十足支撐之下，預期2024年美國經濟「溫和」減緩，即美國將迎來Goldilocks Economy，經濟不慍不火、溫和增長，通膨逐步降溫，就業市場穩定，預期美國聯準會(Fed)將維持高利率一段時間後再伺機降息。Fed點陣圖顯示2024年聯準會可望降息兩碼，FedWatch則預期2024年3月開始降息機率最大，2024全年降息四碼，突顯債券投資價值浮現。

2024年是債券的黃金時期。美銀2023年11月全球經理人調查顯示，高達76%經理人認為聯準會「已完成升息工作」，較前一月大增16個百分點；54%經理人看好債券2024年表現將優於股票與大宗商品，大幅高於看好股票的29%。由於短天期公債殖利率較貼近政策利率，中長天期公債殖利率較容易受到通膨與經濟預期，波動幅度較大，因此，投資人可以在2023年底以前，先鎖定短天期或兩年期殖利率較高的公債，賺取較高的固定收益；而在2024年初將資金逐漸轉向中長期公債，若是聯準會如預期降息，將可以賺取更高的資本利得。國泰投信亦表示「此可謂進可攻退可守的選擇」。

除講座中專業的分析觀點外，群益金鼎證券今年更以『極速、極簡、極聰明』作為群益整體數位服務的戰略主軸，群益始終提供「以人為本的貼心服務」，如同甫獲亞洲企業商會（EnterpriseAsia）國際創新獎（International Innovation Awards）及2023數位創新獎的群益一戶通『CAPITAL Pay』，以消費者的角度出發，就像支付款項用各種Pay一樣，一鍵即可支付在群益交易的各種金融商品費用，達成「極簡」的目標。群益邀請所有投資人一起加入『極速、極簡、極聰明』的投資行列，在資本市場獲利致勝。