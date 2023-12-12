復甦亮燈 上市櫃11月營收衝3.5兆

上市櫃公司11月營收昨（11）日出爐，合力交出3.53兆元的成績，月減4.9%、年增3.6%，是睽違12個月單月營收再度出現正成長，也是歷年同期的次高，已連續七個月營收突破3兆元。

法人認為，隨下游產業回補庫存需求陸續湧現，看好12月營收表現，以及上市櫃公司獲利。

據統計，上市櫃公司11月總營收3.53兆元，是今年單月第三高，雖因蘋果iPhone、NB等消費電子的年終銷售旺季的拉貨動能下滑影響，月減4.9%，但繳出年增3.6%的好成績，是從去年11月起因為庫存調整、營收開始較前一年同期衰退以來，首次轉為正成長，意味庫存調整將告一段落，回補庫存將帶動接下來整體營運表現。

其中，年增的公司879家、占比48%，月增的公司1,009家、占比55%；月、年雙增的公司551家，占比30%，遠優於上半年時動輒不到二成的數字。

營收創歷史單月新高的公司有52家，較10月的30家大幅增加，顯示不僅產業庫存去化已接近尾聲，同時，下游需求也開始在逐漸增溫中。

整體上市櫃公司前11月營收則達36.12兆元，較去年同期減少8.8%，相較於前十月衰退9.9%，減幅開始收歛，也意味產業復甦在即。

進一步看個別公司，11月單月營收規模突破千億元的公司，分別是鴻海的6,500億元、台積電2,060億元、和碩1,167億元、廣達1,036億元。

台新投顧總經理呂仁傑、第一金投顧董事長陳奕光分析，財政部公布的出口數據是上市櫃公司營收表現的先行指標，其預估12月出口值可望落在372億美元至382億美元之間，可望優於去年同期的357億美元，意味上市櫃公司雖12月進入消費電子等傳統淡季，但今年隨AI等需求回溫，營收有機會相較11月持平、或小增小減。

富邦投顧董事長蕭乾祥、華南投顧董事長儲祥生表示，上市櫃公司11月營收恢復年成長，意味庫存調整告尾聲、下游回補需求加溫中，明年包括晶圓代工、IC設計、散熱、伺服器等AI供應鏈業績表現可望持續強勁，電動車、記憶體、NB、PC等產業回溫，加上巴黎奧運帶動的航空、運動休閒等族群業績，預期明年上市櫃公司整體獲利有望年增二成。