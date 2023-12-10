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投信看好成長型資產 新募基金透露端倪

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國就業數字強勁，市場預期美國聯準會（Fed）本周將維持利率不變。從投信最近全新及追加募集基金的狀況可發現，投信預期Fed升息已告一段落，但降息時間未定，仍有通貨膨脹、地緣政治衝突等變數，因此雖仍看好成長型資產，但息收產品也是不可或缺。

人工智慧（AI）旋風再起，相關族群火熱，推升台股重回多頭。華南永昌未來科技基金於11月下旬募集，近期進場。這檔基金投資團隊看好AI是長線高成長動能，將帶動整體上下游產業各類需求，台股相關供應鏈最可望受惠。從時點來看，年底也是檢視財報、擇優進場的良好時機，以參與接下來的元月行情。

科技股是長線看多題材，但為了降低投資組合的波動，柏瑞投信認為，應適時納入防禦型資產，因此募集柏瑞科技多重資產基金。這檔基金採取全球布局，納入科技股票、科技債券及科技不動產投資信託（REITs）等三大資產，搭配柏瑞防禦機制RDS風險溫度計，兼顧成長及收益機會。

與AI主題同樣火爆的，還有投資等級債。群益ESG投等債20+於11月下旬募集，短短三天募到150億元，不但創債券ETF史上最佳募集成果，而且在12月5日掛牌當天，就因為太受歡迎而暫停初級市場申購，且同時創下債券ETF掛牌首日成交量新高、原型債券ETF單日成交量新高等紀錄。

鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金則將於明年元月開募，這是鋒裕匯理投信第三檔責任投資基金，也是全台第一檔淨零企業債券基金，以投資等級債為主，信用風險較低。基金投團隊看好承諾淨零的企業體質更優異、違約率更低，且投資等級債還可望享有多年來少見的高殖利率。

在追募方面，仍是以長天期投資等級債及美國公債ETF為主，熱門ETF更是已第九次追募，可見國人對相關產品的需求居高不下。

債券ETF 美國聯準會

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