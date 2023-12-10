五大旺季節慶族群 向錢衝

年終歲末假期即將到來，由於元旦假期達三天，加上學生將放寒假，網路電信、遊戲、餐飲、飯店、百貨零售等五大旺季族群，已躍居為台股盤面上的「旺季節慶概念股」，全力搶攻跨年商機，股價走勢蓄勢待發。

根據統計，與休假相關的線上遊戲、遊戲機、網路電信、餐飲、百貨等，每當假期時節，不但營收大幅增長，股價平均漲幅也相當亮麗，顯示旺季題材將有機會發酵。

配合各級學校的寒假接續到來，隨後又將邁入農曆春節，「2024台北國際電玩展」也預計在1月底、農曆年前登場，一連串的假期與活動，可以讓宅經濟、休閒娛樂等相關產業，成為台股投資熱門標的。

第一金投顧董事長陳奕光表示，科技產業部分，「旺季節慶概念股」可以聚焦在線上遊戲、行動寬頻連線、遊戲機及零組件，及搭上國外耶誕節買氣的電子書等，都值得關注。

線上遊戲方面，第4季原本就是線上遊戲業者的旺季，包括大宇資、華義、智冠、網龍、橘子、宇峻、鈊象等，均計畫推出新款遊戲，將有機會推升營運走高，近期遊戲類股的股價也多有漲升表現。

網路電信業者包括中華電、遠傳、台灣大等，近年來除搶攻5G、行動上網等商機外，更針對智慧用戶打造行動及家庭娛樂，可望將旺季商機一路延伸到明年農曆年；電子書部分，如振曜、元太、台達電、正崴、鴻海、佳世達、友達等，也可留意。

傳產方面，餐飲、飯店、百貨零售等族群，將全力搶攻節慶商機，12月中下旬的冬至、耶誕節、跨年等，餐廳的訂位狀況紛紛傳出捷報，晶華、漢來美食、豆府等個股，第4季的旺季表現將達全年的最高峰。

台新投顧副總黃文清指出，在12月至1月的節慶、跨年等因素激勵下，餐飲業績看旺，而寶雅、遠百等百貨業的年底最後一檔國曆新年商機，業績也可望齊步增溫。

法人表示，步入年終與年初交界之際，「旺季節慶概念股」在耶誕、元旦、寒假、過年紅包行情，以及電玩展等眾多利多題材的加持下，股價預期將有表現。