快訊

亞錦賽／冠軍賽中日大戰加開座位 近2.2萬席門票2分鐘秒殺

五大旺季節慶族群 向錢衝

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

年終歲末假期即將到來，由於元旦假期達三天，加上學生將放寒假，網路電信、遊戲、餐飲、飯店、百貨零售等五大旺季族群，已躍居為台股盤面上的「旺季節慶概念股」，全力搶攻跨年商機，股價走勢蓄勢待發。

根據統計，與休假相關的線上遊戲、遊戲機、網路電信、餐飲、百貨等，每當假期時節，不但營收大幅增長，股價平均漲幅也相當亮麗，顯示旺季題材將有機會發酵。

配合各級學校的寒假接續到來，隨後又將邁入農曆春節，「2024台北國際電玩展」也預計在1月底、農曆年前登場，一連串的假期與活動，可以讓宅經濟、休閒娛樂等相關產業，成為台股投資熱門標的。

第一金投顧董事長陳奕光表示，科技產業部分，「旺季節慶概念股」可以聚焦在線上遊戲、行動寬頻連線、遊戲機及零組件，及搭上國外耶誕節買氣的電子書等，都值得關注。

線上遊戲方面，第4季原本就是線上遊戲業者的旺季，包括大宇資、華義、智冠、網龍、橘子、宇峻、鈊象等，均計畫推出新款遊戲，將有機會推升營運走高，近期遊戲類股的股價也多有漲升表現。

網路電信業者包括中華電、遠傳、台灣大等，近年來除搶攻5G、行動上網等商機外，更針對智慧用戶打造行動及家庭娛樂，可望將旺季商機一路延伸到明年農曆年；電子書部分，如振曜、元太、台達電、正崴、鴻海、佳世達、友達等，也可留意。

傳產方面，餐飲、飯店、百貨零售等族群，將全力搶攻節慶商機，12月中下旬的冬至、耶誕節、跨年等，餐廳的訂位狀況紛紛傳出捷報，晶華、漢來美食、豆府等個股，第4季的旺季表現將達全年的最高峰。

台新投顧副總黃文清指出，在12月至1月的節慶、跨年等因素激勵下，餐飲業績看旺，而寶雅、遠百等百貨業的年底最後一檔國曆新年商機，業績也可望齊步增溫。

法人表示，步入年終與年初交界之際，「旺季節慶概念股」在耶誕、元旦、寒假、過年紅包行情，以及電玩展等眾多利多題材的加持下，股價預期將有表現。

餐飲業 線上遊戲 電玩展

延伸閱讀

獨／大新竹首辦跨年晚會卡司曝光 300秒跨年煙火

男質疑20幾歲怎麼會聽伍佰的歌？ 網反駁：「想見你」再度翻紅

連續兩年！台大、師大、台科大三校25日起放寒假 假期長達58天

保守莎莎不忍了 承諾跨年帶「長輩」見觀眾決不跳票

相關新聞

法人鎖碼股 多頭先鋒 兆豐金、大聯大等各擁利基

台股雖然中斷周線連五紅，但上周五（8日）在人工智慧（AI）族群領軍下重拾多頭氣勢，法人看好年底行情。統計顯示，兆豐金、大...

法人看好：台股耶誕上漲機率 升至六成七

台股盤勢高檔震盪，觀察近年來，耶誕節前後一至兩個月的大盤走勢，上漲機率平均由五成攀升至六成七，法人昨（9）日表示，耶誕節...

投信看好成長型資產 新募基金透露端倪

美國就業數字強勁，市場預期美國聯準會（Fed）本周將維持利率不變。從投信最近全新及追加募集基金的狀況可發現，投信預期Fe...

五大旺季節慶族群 向錢衝

年終歲末假期即將到來，由於元旦假期達三天，加上學生將放寒假，網路電信、遊戲、餐飲、飯店、百貨零售等五大旺季族群，已躍居為...

股海自由行／資金行情燒 留意選舉題材

全球金融市場在11月出現了戲劇性的轉折，自從美國聯準會（Fed）月初決議再次停止升息，加上美國10月消費者物價指數（CP...

台股本週跌0.31% 電機機械類股漲4.26%最多

根據台灣證交所統計，台股本週發行量加權股價指數收盤為17383.99點，較上週下跌54.36點，跌幅約為0.31%，漲幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。