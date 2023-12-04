證券商負責人業務座談會 達成56項建議達初步共識

臺灣證券交易所今(4)日舉辦「112年度證券商負責人業務座談會」，現場共計有超過200名證券周邊單位及證券業者的董事長、總經理，聯袂出席這場年度盛會。

針對業者反映的建議事項，儘管現場熱烈討論，氣氛卻依舊不失融洽，同時也分門別類，依序按照「業務開放」、「法規鬆綁」及「其他」等三大類別，順利達成共計高達56項的初步共識，並將由主辦單位證交所，負責於會後建立管控機制，定期追蹤考核，以落實各事項辦理進度。

作為這場證券界重要年度例行聚會的東道主，證交所董事長林修銘在開場時提到，儘管近年受到地緣政治、供應鍊中斷、聯準會升息、全球通膨等影響，導致臺灣股市一度從1萬8,000餘點的頂端滑落，但是台股展現少有的韌性，再次由谷底翻升，而且2023年的初級市場、次級市場均呈現前所未有的榮景。未來證交所將著重多元產業發展，尤其是具潛力的新創企業以及生技產業等，務求在未來十年內，打造出IT產業以外，更多的護國神山。至於在資安維護部分，林董事長也提出區域聯防的概念，目前已對於第四級證券商，提供部分補助作為獎勵。另證券商委外作業將在明年8月底實施，為了市場資通安全，也請業者鼎力配合。最後則提到明年將辦理證券業的資安總體檢，希望市場參與者共同維護資通安全，共創資安零容忍的交易環境。

證交所這次也特別邀請主管機關金融監督管理委員會副主委邱淑貞致詞，邱淑貞強調我國市場以穩健成長為目標，並應注重韌性、創新、永續及國際化四大原則。她以「臺灣創新板」為例，指出臺灣資本市場具備多層次架構，各類公司都能找到合適的掛牌籌資管道。近期金管會也已參酌業者意見，積極協助縮短盤中零股交易撮合間隔、降低證券商從事權證避險股票交易之交易稅率、提高分戶帳使用效率以及開放證券商得提供金錢及有價證券信託等商品。另外她也提到主委黃天牧念茲在茲的開放政策，指出主管機關未來將以風險管理，取代傳統的禁止性規定，並且會從投資人之利益與需求出發，希冀能兼顧產品的適合性與客戶的屬性。