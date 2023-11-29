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抓住汽車鎂鋁合金市場潛力 法人調高這檔機構件股目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

華孚（6235）搭上汽車輕量化、電動車及智慧座艙等趨勢列車，抓住鎂鋁合金市場潛力，投顧法人看好，除今年獲利可倍數以上成長外，明、後年仍有五成以上增長幅度，目前股價遭到低估，調升目標價近三成。

大型本國投顧分析，電動車、顯示器相關及大尺寸零部件占華孚今年第3季營收占比逾四成，反映產品緊跟目前汽車朝向電動車、智慧座艙和輕量化設計趨勢，其中，顯示器相關機構件將持續為明後年主要成長動能，主因是車廠尋求鎂鋁合金材料在輕量化、高強度及吸震優勢，以支持在汽車座艙中採用更多及更大尺寸的顯示器。

華孚持續在汽車座艙、ECU、電池及汽車安全結構零部件上提供更多產品，法人認為，這顯示公司在 OEM 追求輕量化的趨勢下抓住市場機會，目前全球單車鎂鋁合金採用率低於15%，且公司的市占率僅10%至15%，均存在不小的上檔空間。

基於在手及開發中的汽車專案，華孚看好未來三至五年具有明確需求展望，並制定相對應的產能規畫，法人表示，憑藉 30 年對於鎂鋁合金材料專業，持續投資生產更大尺寸結構件的模具、自動化及生產設備，增強競爭力，並在抓住汽車產業中鎂鋁合金市場潛力上站穩有利位置。

華孚預期歐系OEM廠 致力於追求電動車趨勢，並強化乘客座艙體驗將帶來強勁需求，隱含歐系客戶營收貢獻將由今年前三季的46%大幅成長，法人根據產能擴張計畫及全球 OEM 客戶新型及改款車款規畫，預期 2024至2025 年營收將分別年增 52%、45%，獲利同步水漲船高。

華孚 電動車 2024

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