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免湊到「整股」！零股小資投資族福音 未來可直接參加公開收購

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今天宣布，持有零股的小資族未來不用等湊到「整股」，即使手上只有零股，也能來參加應賣。本報資料照片
金管會今天宣布，持有零股的小資族未來不用等湊到「整股」，即使手上只有零股，也能來參加應賣。本報資料照片

參加公開收購不再只是有一定財力投資者的福利。金管會今日宣布，「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」及「公開收購說明書應行記載事項準則」部分條文修正草案已完成預告程序，將於近期發布，其中，對一般投資者影響最大的，應是持有零股小資族，未來不用等湊到「整股」，即使手上只有零股，也能來參加應賣。

持有零股的，多半是財力有限，但又想投資台股的小資族，金管會領軍券商近二年來積極推展零股交易的金融商品、平台，現在包括公開收購，也開放小資族能用手中零股來應賣，也使小資族的零股，有更多可出脫的空間。

因為，證期局此次刪除了響應公開收購時，必須以「千股」為單位的規定。未來手上有零股的投資人，可直接拿手中的零股來應賣。對此證期局主秘尚光琪表示，這對所有應賣者都較公平，另外，實務作業也比較有效率，公開收購可完成的時間應會更快。

證期局表示，鑑於上市櫃公司股票已全面無實體發行，因此規定應賣有價證券數量超過預定收購數量時，一律按同一比例分配至股為止向所有應賣人購買，並刪除公開收購上市或上櫃公司股票應按比例分配至仟股規定。

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