證券商10月稅後淨利8億元 月衰退71%

據證交所統計，10月全體證券商稅後淨利8.54億元，較上月衰退21.17億元、約71.26%；累計前十月全體證券商稅後淨利546.19億元，較去年同期成長253.63億元、約86.69%。

10月大盤總成交值約5.312兆元，較上月減少0.54%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；10月自營的出售證券損失及證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較上月衰退21.85億元、約600.27%；10月證券商承銷業務淨利亦較上月衰退4.79億元、約79.17%，整體而言，10月全體證券商稅後淨利8.54億元，較上月衰退21.17億元、約71.26%。

累計今年前十月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營的證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長188.11億元；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長27.37億元、約125.67%，全體證券商稅後淨利546.19億元，較去年同期成長253.63億元、約86.69%。