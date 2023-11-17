觀光股利多延燒 這3檔飯店股強鎖漲停、旅行社也不示弱

藍白合成局，市場期望恢復兩岸旅遊市場，飯店、旅行社可望受惠，觀光股成為近日來盤面上的領漲指標，今（17）日熱度仍然延燒，夏都（2722）、亞都（5703）、洛碁（8077）盤中再奔漲停，旅行社股也不示弱，鳳凰（5706）漲幅逾7%，雄獅（2731）也大漲。

台股今日以17,155.86點低盤開出，一度下滑至17,147.56點，盤中翻紅，盤面上，觀光股仍是多頭指標，在藍白合達成共識，及政策已宣布明年3月解禁中國旅遊禁團令，利多題材推升歡光股吸引資金進駐。

夏都早盤以60.6元開出後直衝漲停64.6元鎖死，亞都以28.8元開高走高衝上漲停29.5元，洛碁以51元開高後也衝上漲停53.8元；另外，寒舍（2739）、雲品（2748）漲幅逾8%，富野（2736）漲幅逾6%。

飯店股之外，旅行社股也是強漲，雄獅以144元開出，一度拉升至152.5元，盤中漲幅逾4%，鳳凰以76元開高後衝高至82.2元，盤中漲幅逾7%，燦星旅（2719）盤中漲幅逾7%，山富（2743）盤中漲幅逾2%，五漲逾1%。