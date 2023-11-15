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外資買超台股469億元！改寫歷史第五紀錄 買超榜首竟是它

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外資買超台股469億元！改寫歷史第五紀錄 買超榜首竟是它

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股今（15）日開高走高，盤中最高一度拉升至17143.88點，終場收17128.78點，上漲213.07點，其中外資買超469.39億元，創下歷史買超金額第五大紀錄，其中外資今日買超華邦電（2344）最多，總計買超82,290張，為連續第三日買超。

外資今大買台股469.39億元，創下歷史單日買超第五大，而歷史買超紀錄中，排名第一的則是2005年12月28日，當日買超1252.88億元，緊接著則是2023年1月30日的722.55億元，第三、第四名則是2008年3月24日和2022年11月11日，分別買超579.09億元、488.36億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資買超469.39億元，而投信則是中斷19日連續買超，轉頭賣超36.15億元，自營商則是小買7.3億元，其中自營商（自行買賣）買超11.1億元，自營商（避險）賣超3.79億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是華邦電、中信金、開發金、台積電、華新、復華富時不動產、元大台灣50反1、中鋼、聯電、新光金。

南韓產業通商資源部昨日公告，10月南韓記憶晶片出口額年增1%，較9月的年減18%大為改善，其中，多晶片封裝引領出口反彈，成長12.2%，DRAM出口額年減率也縮小至個數位，是一年多來首見。

華邦電第3季財報，受業外收益減少影響，單季轉虧，歸屬母公司淨損約1.14億元，每股淨損0.03元；前三季歸屬母公司淨損7.71億元，每股淨損0.19元。

華邦電總經理陳沛銘日前表示，今年DRAM產值約430億美元，隨著出貨量及產品價格揚升，2026年產值可望突破1,000億美元規模；同時他指出，人工智慧（AI）將驅動動態隨機存取記憶體（DRAM）市場快速成長，未來三年內，DRAM產值可望倍增。

外資 華邦電

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