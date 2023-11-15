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美時前三季 EPS 14.19元 創歷史新高 盤中股價上漲逾5%

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
美時製藥總經理Petar Vazharov 美時／提供
美時製藥總經理Petar Vazharov 美時／提供

美時（1795）前三季表現亮眼，每股賺14.19元，創下歷史新高，兩大主力產品血癌藥及戒毒癮藥動能相當，其中更是預期血癌藥明年成長樂觀；美時法說會報喜，帶動今（15）日股價開高走高，盤中上漲逾半根停板。

美時第3季合併營收45.73億元，創下歷史次高，第3季每股稅後盈餘（EPS）4.76元。美時累計前3季EPS為14.19元，並創歷史新高；10月自結合併營收9.12億元，較去年同期成長9.93%。累計至今年前十月合併營收144.5億元，年增17.58%。

關於血癌藥部分，預期明年將見到顯著成長，除了美國市場出貨量將大幅攀升外，日本也期待新上市的銷售表現，預期將以循序漸進的模式擴大市占，與美國每年一定配額，分批出貨的模式不同，巴西的需求也很暢旺。

至於戒毒癮用藥，雖有競爭者進入美國市場，但對市占率影響還不大，原廠與美時仍維持各31%的市占率。至於業界傳出藥物管理委員會的政策將有所變動，能否為學名藥廠帶來新的機會，則是另一個觀察重點。

而美時近日攜手歐洲藥廠 Wegovy，再度切入減肥藥，美時財務策略副總沈燁表示，減重藥需要持續使用，且無法納入健保給付，長期用藥價格就很重要，美時的 Qsymia 治療費用則落在約3500-3700元新台幣。

美時今日開高走高，早盤以242元開出，盤中一度拉升至254元，隨後漲幅稍有收斂，盤中上漲超過5%，成交量逾1萬張。

美時 美國

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