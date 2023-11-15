MSCI 明晟半年度調整 新增世芯-KY、刪除巨大
MSCI明晟今（15）日凌晨公布半年度調整結果，並於11月30日的尾盤生效，全球標準指數（MSCI ACWI）的台股成分股新增世芯-KY（3661）、刪除巨大（9921），巨大轉列全球小型指數台股成分股；全球小型指數的台股成分股新增八檔、刪除一檔。上述調整將在11月30日盤後生效。
法人表示，隨著世芯-KY晉級全球標準指數成分股，世芯今天可望帶動高價股表態。
全球小型指數部分，台股成分股新增的八檔，分別是矽統（2363）、愛山林（2540）、碩天（3617）、營邦（3693）、定穎投控（3715）、旺矽（6223）、北基（8927）及巨大。被刪除的是世芯-KY，轉列入全球標準指數台股成分股。
台股今天早上利多齊發，不僅股王世芯-KY納入全球標準指數（MSCI ACWI）成分股，還包括美國9月CPI月增率由0.4%下降至0.0%，低於市場預期0.1%，而年增率則由3.7%下降至3.2%，也低於市場預期3.3%；9月核心CPI月增率由0.3%下降至0.2%，低於市場預期0.3%，而年增率則由4.1%下降至4.0%，並未如市場預期般持平於4.1%。
Fed關心的三大通膨指標全面降溫，9月份核心商品通膨月增率由-0.4%攀升至-0.1%、租金通膨月增率由0.6%下降至0.3%、扣除租金後的核心服務通膨月增率由0.6％下降至0.2%。
通膨數據降溫成為美股大利多，美股四大指數齊揚，道瓊上漲1.43%收34827點、標普上漲1.91%收4495點、納指上漲2.37%收14094點、費半大漲3.62%收3685點，台積電ADR上漲2.58%收98.91。
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