快訊

最新民調／對決賴蕭配 侯柯配支持度突破4成略勝柯侯配

披頭四「新歌」問世 AI協作的音樂革命時代來臨？

在日斑馬線撞母女1死！肇事台女辯天色黑 Cheap諷：在台灣就A柱的鍋

MSCI 明晟半年度調整 新增世芯-KY、刪除巨大

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

MSCI明晟今（15）日凌晨公布半年度調整結果，並於11月30日的尾盤生效，全球標準指數（MSCI ACWI）的台股成分股新增世芯-KY（3661）、刪除巨大（9921），巨大轉列全球小型指數台股成分股；全球小型指數的台股成分股新增八檔、刪除一檔。上述調整將在11月30日盤後生效。

法人表示，隨著世芯-KY晉級全球標準指數成分股，世芯今天可望帶動高價股表態。

全球小型指數部分，台股成分股新增的八檔，分別是矽統（2363）、愛山林（2540）、碩天（3617）、營邦（3693）、定穎投控（3715）、旺矽（6223）、北基（8927）及巨大。被刪除的是世芯-KY，轉列入全球標準指數台股成分股。

台股今天早上利多齊發，不僅股王世芯-KY納入全球標準指數（MSCI ACWI）成分股，還包括美國9月CPI月增率由0.4%下降至0.0%，低於市場預期0.1%，而年增率則由3.7%下降至3.2%，也低於市場預期3.3%；9月核心CPI月增率由0.3%下降至0.2%，低於市場預期0.3%，而年增率則由4.1%下降至4.0%，並未如市場預期般持平於4.1%。

Fed關心的三大通膨指標全面降溫，9月份核心商品通膨月增率由-0.4%攀升至-0.1%、租金通膨月增率由0.6%下降至0.3%、扣除租金後的核心服務通膨月增率由0.6％下降至0.2%。

通膨數據降溫成為美股大利多，美股四大指數齊揚，道瓊上漲1.43%收34827點、標普上漲1.91%收4495點、納指上漲2.37%收14094點、費半大漲3.62%收3685點，台積電ADR上漲2.58%收98.91。

台股 巨大 世芯 MSCI

延伸閱讀

他預言股市兩個月內會暴跌！網卻「1原因」對台股有信心

千金股領航…台股衝萬七 股王世芯3,285元創高

台股商品 長線可進場

外資買超台股逾150億元 「AI股」奪買超榜首、台積電排第二

相關新聞

11/15【早晨財經速解讀】10月通膨大降溫 升息週期結束了?

美國股市周二大漲，公債殖利率則大跌，美國通膨降溫甚於預期，強化投資人認為聯準會（Fed）已結束升息，且認為明年年中會開始降息。

台積電季配息提高至3.5元 法人：現金股利明年14元起跳

台積電昨（14）日召開董事會，拍板提高季配息金額與敲定最新資本預算等兩大議案。其中，2023年第3季每股現金股利提高至3...

上市櫃Q3財報五天王出列 台積電榮膺「獲利王」與「現金王」

上市櫃公司第3季財報昨（14）日揭曉，前三季「五大天王」出列，台積電榮膺「獲利王」與「現金王」雙冠王、大立光是每股純益（...

美道瓊指數大漲489點 法人：留意台股波動加大

美國通貨膨脹數據降溫，美股主要指數收高，道瓊工業指數大漲489.83點，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚2.58%。法人...

台指期夜盤大漲逾1％ 領先站上萬七大關

美股道瓊指數上漲，加上14日台股上漲、距離萬七僅有咫尺之遙，激勵期貨市場押寶性買盤大舉進場，推升台指期夜盤勁揚百餘點，至...

群益指數型權證擁四優勢

2023年下半年以來，台股風起雲湧，個股漲跌波動大增，選股變得愈來愈有挑戰性。不過，群益證券指出，許多投資達人早就發現了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。