伯鑫預計12月上旬掛牌上櫃 承銷價每股暫定81元

亞洲最大、全球前三大工業級扳手專業製造廠伯鑫工具（6904）預計12月上旬掛牌上櫃，配合公開承銷，對外競價拍賣1,360張，競拍底價71.05元，暫定承銷價81元，競拍期間11月15日至17日，11月21日開標；公開申購11月23日起至27日，11月29日公開抽籤。

市調指出，2022年全球工業級活動扳手需求量約1,036萬支，而伯鑫2022年活動扳手銷售量達250.8萬支，以此推估占全球近24%的市場占比，位居全亞洲之冠。

此外，伯鑫新廠已於今年第1季逐步量產，並透過導入智慧製程、自動化及智慧化設備運用，提升工廠製程效率，隨著產能提升，在供貨貨源上更加充裕，未來也將為營收帶來新成長動能，公司樂觀預期，今年整體市占可望有一定幅度增長。

值得注意的是，伯鑫為亞洲唯一具備全絕緣手工具製造能力的廠商。總經理吳傳福說，因應電動車及綠能發電趨勢，將有機會帶動絕緣手工具需求，對伯鑫來說，也為未來營運挹注新的成長動能。

由於手工具品質要求關鍵在於扭力，尤其工業級扳手扭力要求更為嚴格，相較於中國產品間隙約0.5mm，伯鑫則可控在0.2mm之內，為其主要競爭優勢。目前，美國前三大手工具品牌Stanley、Snap-on和Milwaukee皆為伯鑫客戶。

伯鑫去年營收9.04億元、年增11.6%，稅後純益1.81億元、年增44.8%，每股稅後純益10.96元，營收、獲利雙創歷史新高。今年前三季稅後純益1.28億元、年減7.2%，每股稅後純益7.73元。

伯鑫10月營收0.97億元，月增18.4%、年減9.2%，為單月營收歷史次高，累計前十月營收7.68億元，約與去年同期持平。儘管疫情期間，全球手工具產業供應鍵面臨調整，但伯鑫仍以其優異技術獲得客戶轉單，目前訂單能見度約9個月，產能滿載。

法人表示，伯鑫新廠投產後，自動化產線將可增加20%至30%的產能，隨著稼動率提升，可望緩解滿載狀況，同時促使毛利率走揚。整體來看，2023至2024年營運呈現先蹲後跳的格局，未來營運展望樂觀。