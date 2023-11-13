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黃天牧：景氣燈號轉黃藍 對明年股市樂觀

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

對於近來台股的波動，金管會主委黃天牧認為，主要因為美國聯準會在升息的談話，所以市場有波動，但整體台股由於產業表現讓投資人肯定，所以股市也呈上升趨勢，包括AI、半導體、電子產業表現相對有動能。

對台股基本面，黃天牧指出，國發會9月的景氣燈號，已從藍燈轉為黃藍燈，已代表對未來的景氣有更正面的看法，顯見景氣雖仍需觀察，但已漸復甦，且IMF對明年台灣經濟成長也有在3%左右的樂觀預估，因此，他看好明年經濟及股市會穩步表現，且由於股市是反映經濟的櫥窗，因此對股市樂觀以對，相信台灣股市有足夠韌性，但他仍提醒投資人注意風險，審慎選股。

台股今日開盤之後大漲，截至9點30分，大盤指數最高曾達16961點。黃天牧也指出，近來股市表現，也和一些個股明年有較好的展望有關，所以股市將和經濟同步。對於台股大盤指數，黃天牧表示，不方便作預期，但股市是反映上市櫃獲利及成長的預估，相信台股有一定的韌性，會往前行。

台股 黃天牧 景氣燈號

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