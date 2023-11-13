庫藏股熱潮 拉抬台股攻勢

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股多頭陸續收復季線、半年線等重要失土，投資人卻有陸續退場觀望之虞。然公股概念股重要指標之一中鋼率先站出來，領軍宣布實施庫藏股，加上燁輝、宜特等共計十家公司，目前潛在庫藏股買盤高達逾19萬張，合計最大買回金額達72.99億元，可望將為年底作帳行情添薪加柴。

隨聯準會11月會議宣布再次暫停升息，市場預期本波升息循環已至尾聲，明年降息幅度可能達3碼，促使美債利率走低，而美股反彈，台股也陸續重返月、季、半年線等多空關卡。

不過，在市場擔憂上市櫃公司第4季營運表現導致單日量能逐步滑落之際，上市櫃公司開始祭出庫藏股提振人氣，當中最受市場矚目的是中鋼。

分析師認為，從兩大現象可以看出政策支撐台股站在季線之上企圖強烈，一是政府基金釋放將陸續撥款委外代操的重要利多訊號，投信法人近期已連17買，另一是公股重要代表企業的中鋼宣布實施庫藏股。

根據統計，近期宣布實施庫藏股、而且仍在實施期限內的上市櫃公司有十家，以預計買回張數來看，中鋼宣布預計買回15萬張最多，燁輝的2萬張居次，志聖也有1萬張，宜特、天宇、大量、長華*、威致各2,000張，雷笛克光學1,000張，三顧800張，總計十家公司預計買回張數上限達19.18 萬張。

以各公司預計買回張數、價格上限來看，預計買回最大金額以中鋼的55.89億元，牽動市場行情，此外，志聖的6.7億元、燁輝3.06億元，宜特的2.66億元、大量1.37億元、天宇1.18億元緊跟在後，其餘都在1億元以下，合計10家最大買回金額達72.99億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，雖各家公司實施庫藏股的原因不一，但以中長線來看，隨美債殖利率滑落、明年全球經濟持續成長等有利因素，仍有利上市櫃公司明年獲利前景。

蔡明翰表示，短期股價的波動，隨庫藏股進場，一方面顯示公司對自家營運有信心，另一方面，將吸納不安浮額下，將為股價後市預留伏筆，也有助年底作帳行情走勢。

庫藏股 中鋼 燁輝

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