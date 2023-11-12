季報猛將出列 賺贏上半年

上市櫃公司接續公布第3季財報，財報效應邁入最高潮。觀察截至目前已公布季報個股中，廣越、台光電、群聯、健鼎、臻鼎-KY、寒舍等，第3季單季每股獲利超越上半年，這些季報急行軍個股在業績題材護持下，後勢表現可期。

台股第3季財報將於本周二（14日）全數出爐。在季報效應啟動之際，各上市櫃股票因產業基本面變化，股價將同步調整。投資人可注意各公司公布的財務數字，「汰弱擇強」換股，部分季報耀眼族群將獲市場青睞。

觀察已公布第3季財報上市櫃個股中，今年第3季單季每股稅後純益（EPS）在1元以上，且超越上半年合計每股獲利個股，電子股集中在半導體、電子零組件、電腦周邊等，傳產股分布在生技、紡織、航運、電機、觀光等族群。

若以今年第3季單季EPS來看，廣越、台光電、群聯、健鼎、達方等，都超過3元。

其他單季EPS在1元以上個股，還包括台航、臻鼎-KY、創見、精材、緯創、視陽、中興電、寒舍、華通等。

觀察這些個股，不乏市值不小的中大型權值股，例如緯創、台光電、健鼎等，總市值均超過千億元；群聯、臻鼎-KY、華通、中興電、創見、精材、達方、台航、廣越、視陽等，也都在百億元以上。

第一金投顧董事長陳奕光表示，部分第3季財報亮眼、每股稅後純益較高個股，年底前若是還能獲得旺季題材加持，一旦大盤展開反彈格局，這些個股有機會成為率先帶領大盤彈升向上、再戰高點族群。

華南投顧董事長儲祥生指出，從股價中長期趨勢反映基本面理論來看，在大盤近期持續創本波反彈新高下，未來台股焦點可望回歸企業營收與獲利表現，預期短線台股盤面將以季報的「業績股」表現為主軸。