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法人鎖碼強勢股 多頭力捧

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

台股上周五（10日）收黑，但上周全周仍漲1%，周線連二紅。統計顯示，本月以來，中信金、聯電、台積電兆豐金等15檔個股各有利基，紛獲得內外資法人青睞，股價表現也優於大盤，這些「法人鎖碼強勢股」躍居市場多頭追捧亮點。

CMoney統計，本月以來，中信金、聯電、台積電、兆豐金、華通、中鼎、仁寶、華泰、上海商銀、佳世達、宏捷科、優群、神達、群光、華新科等15檔個股，獲得內外資法人買超。這些個股中，電子股占11檔最多，其他是三檔金融股及一檔傳產股。

這些個股中以中信金最受矚目，本月來三大法人合計買超8.7萬張，其中外資就大買8.6萬張，投信雖小幅賣超，但自營商仍站在買方，推動股價同期間上漲4.7%，打敗加權指數同期間4.2%的漲幅。

中信金受惠銀行及壽險業務表現強，今年前十月獲利為同期新高，年增近六成，因此備受法人鍾愛。另外，兆豐金前十月獲利年增逾八成，獲三大法人買超，股價本月來漲4.6%；上海商銀前三季每股稅後純益（EPS）3.03元，本月來漲4.3%。

在電子股中，半導體再度受青睞，本月來聯電受惠三大法人買超合計逾4.9萬張，股價漲5%，登21年來新高；權王台積電獲三大法人買超合計逾3.5萬張，股價漲5.2%，是推升大盤回神關鍵；華泰及宏捷科同為半導體族群，本月來股價分別大漲13.7%、17.3%。

電子零組件族群以華通、優群、群光及華新科為代表，本月來都獲得三大法人買超加持，且內資法人買超力道不亞於外資，股價分別大漲8.3%、33.9%、17.2%、16.2%。其中優群第3季EPS創新高，加上明年展望強，激勵股價大漲、創下歷史新高。

展望後市，美國貨幣政策及以巴衝突仍是變數，但對市場衝擊已減弱。綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生看法，過去十年，美股11月上漲機率為全年最高，有利帶動台股上揚。最近利空逐漸鈍化，短期可觀察美國及台灣企業財報、內外資法人動向等，逢低擇優布局財報績優股。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

中信金 台積電 兆豐金

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