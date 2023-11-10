大摩獨排眾議率先看多智慧手機明年復甦 2檔台股最受惠

市場大多預期智慧手機明年仍可能衰退，但摩根士丹利證券預期，智慧機景氣2024年將重返復甦循環，主要受惠於庫存清理完畢、零組件急單、華為重返市場、通貨膨脹攀頂等四大利多。全球11大最受惠廠商中，聯發科（2454）、華碩（2357）二家台廠入列。

大摩發布報告指出，在chatGPT問世後，今年雲端人工智慧（AI）成為主流。邊緣AI將是下一個焦點，點燃智慧機的下一個新產品周期。大摩據此上調2024、2025年智慧機出貨年增率至3.9%（之前預估2.7%）、4.4%（之前預估4.3%）。

報告指出，產業的轉折點已出現，受惠於多項周期驅動因素。首先，去化庫存已在今年第3季完成。其次，整個供應鏈都出現急單。第三，華為回歸已帶動產品創新。第四，通膨觸頂且利率可能從明年起下滑，將進而提振消費。

大摩偏愛的族群依次為智慧機記憶體、智慧機系統單晶片（SoC）、智慧機供應鏈、安卓智慧機 OEM、蘋果供應鏈、個人電腦（PC）供應鏈/PC OEM。整體來看，智慧機供應鏈個股表現可望勝出，優於智慧機 OEM及PC供應鏈個股。

大摩點名全球16檔邊緣AI概念股，總市值3.67兆美元。以市值來分，美股占82%，台股占1%，韓股占12%，陸股占5%。其中，有11檔最看好，都評為「優於大盤」。在台股中，聯發科目標價為1,000元，預估AI將在 2024-26 年產生上看60 億美元的額外營收；華碩目標價為475元，將受惠於邊緣AI帶領的PC替換周期。