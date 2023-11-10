台股下跌62點 三大法人賣超92.19億元

美股周四（9日）收跌，那斯達克指數和標普500指數結束兩年來最長的一波連漲走勢，原因是聯準會（Fed）主席鮑爾的發言給華爾街的鴿派潑了一盆冷水，美國公債殖利率飆升，拖累股市收低。

2023-11-10 09:02