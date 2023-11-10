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台股下跌62點 三大法人賣超92.19億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（10）日開低走低，AI指標股緯創走跌，權值股鴻海、聯發科收黑，大盤指數終場收在16,682.67點，下跌62.98點，成交量2,302.37億元，三大法人賣超92.19億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.86億元，投信買超5.91億元，自營商賣超（合計）31.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.3億元，自營商（避險）賣超17.93億元。

台股早盤以16,725.94點開低，電子股、金融股及多數傳產股都是下跌，盤面上以居家生活類股漲幅最強，類股收漲2.91%，網通股、觀光股、鋼鐵股收小紅，權值股台積電以平盤作收，大盤指數收在16,682.67點，跌幅0.38%，本周指數上漲175.02點，漲幅1.06%。

自營商 台股 權值股

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