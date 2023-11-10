聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股下跌62點 三大法人賣超92.19億元
台股今（10）日開低走低，AI指標股緯創走跌，權值股鴻海、聯發科收黑，大盤指數終場收在16,682.67點，下跌62.98點，成交量2,302.37億元，三大法人賣超92.19億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.86億元，投信買超5.91億元，自營商賣超（合計）31.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.3億元，自營商（避險）賣超17.93億元。
台股早盤以16,725.94點開低，電子股、金融股及多數傳產股都是下跌，盤面上以居家生活類股漲幅最強，類股收漲2.91%，網通股、觀光股、鋼鐵股收小紅，權值股台積電以平盤作收，大盤指數收在16,682.67點，跌幅0.38%，本周指數上漲175.02點，漲幅1.06%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言