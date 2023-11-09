M31開高上漲重返千元 台股再現12千金

台股今（9）日於平盤附近震盪整理，千金股表現漲跌互見，其中M31（6643）早盤站上千元，成為台股第12檔千金股，M31早盤以992元開出，盤中最高一度拉升至1,010元，創下逾3個月新高，漲幅逾0.6%。

千金股中除M31上漲重返千元以外，世芯-KY（3661）雖開低，但盤中拉升至平盤以上，力守3,000元關卡，而力旺（3529）、創意（3443）盤中分別上漲超過3%及2%，其餘旭隼（6409）、祥碩（5269）也皆是呈現上漲之姿。

M31 10月合併營收為1.54億元，月增0.8％、年增1.96％，累計前10月合併營收為12.48億元，年增22％。由於M31全年業績歷史高點是去年的13.6億元，因此外界預期，其今年累計前11月表現就有機會超越去年全年成績，全年度營收創新高在望。

M31第3季每股純益為4.45元，累計前三季歸屬母公司業主淨利為3.22億元，年增44.1％，每股純益為9.34元。

力旺10月合併營收為4.95億元，月增4.18倍，年減4.7％；前十月合併營收為26.46億元，年減6.6％。力旺業績已連兩季增長，該公司先前提到，今年上半年為營運低點，隨著過去累積的新產品設計定案進入量產階段，預期下半年營運將逐季往上。

創意10月營收月減8.4%；創意第3季ASIC營收季減13.9%，NRE營收季增82.9%，主因認列虛擬貨幣NRE，其中，毛利率31.92%、季增2.78個百分點，因為NRE占比增加，稅後純益10.2億元，季增22%，每股稅後純益（EPS）7.63元，累計前三季EPS為20.86元。