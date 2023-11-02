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AI伺服器出貨逐步擴大 指標股廣達收復200元大關

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

AI浪潮勢不可擋，帶動台鏈指標類股走勢表現強勁，電子代工股王廣達（2382）近年積極佈局AI伺服器市場，透過旗下雲達大搶AI商機，由其製造的 NVIDIA MGX 架構超大規模 HPC-AI 伺服器系統，目前已開始出貨，預計第4季逐步放量，而廣達今（2）日以199.5元開高走高，盤中獲買盤進駐，成功收復200元大關，終場收201元，較前一交易日上漲10元，漲幅5.23%，吸引市場關注。

廣達今日早盤以199.5元開出，隨即獲買盤進駐，股價表現大幅拉升衝上204元，終場時漲幅收斂，收在201元，上漲10元、漲幅5.23%，單日成交量達4.91萬張，三大法人截至昨（1）日已累計連續3個交易日呈買超態勢，其中又以外資佔比最多，外界看好隨著廣達伺服器出貨逐步放量，後續表現也會持續成長。

廣達近年透過旗下雲達搶進AI伺服器市場，並成功搭上美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia），攜手打造全球第一台NVIDIA MGX 架構超大規模 HPC-AI 伺服器系統，而公司對於後市不看淡，並看好AI伺服器業務表現會再成長，而AI伺服器營收占比，也將再持續擴大，截至去年比重就已超過五成，隨著出貨逐漸放量，看好明年整體營收可望年增雙位數百分比。

雲達日前也已啟動新一輪的擴產計畫，並將產能移轉至泰國，預計泰國伺服器廠也將再擴產，以確保支應市場所需。據悉，廣達旗下資料中心產品代工訂單，主要來自於臉書Meta，而過去臉書在公司僅有3億用戶時，還是透過戴爾來向廣達下單，不過在用戶數大增後，決定乾脆跳過戴爾、直接找上廣達，讓其協助訂做臉書的伺服器，由此可見業界對廣達伺服器的滿滿信賴。

伺服器 廣達 AI

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