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台股重挫148點 金管會今再信心喊話：基本面穩健

經濟日報／ 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
台股今（31）日重挫148.81點，驚險守住萬六大關，收16001.27點，但外資賣超169.72億元寫連13賣。金管會今日再度信心喊話，指出台股今年來表現僅次日股，「成交量與漲幅都比去年好」。本報資料照片
台股今（31）日重挫148.81點，驚險守住萬六大關，收16001.27點，但外資賣超169.72億元寫連13賣。金管會今日再度信心喊話，指出台股今年來表現僅次日股，「成交量與漲幅都比去年好」。本報資料照片

台股今（31）日重挫148.81點，驚險守住萬六大關，收16001.27點。金管會今日再度信心喊話，指出台股今年來表現僅次日股，「成交量與漲幅都比去年好」，外資今年以來淨匯入105.56億美元，基本面仍穩健，金管會將持續關注國外內情勢。

根據金管會數據，今日亞洲主要股市跌多漲少，台股單日下跌0.92％，跌幅位於主要亞股中段班，跌幅雖高於新加坡、日股、上海股市，但少於韓國股市與港股分別下跌1.56％與1.86%。

台股重挫，驚動投資人信心，金管會今日出面喊話，指出第一，今年以來台股上漲14.23％，在亞洲主要股市中，僅次於日股上漲17.64％，超過韓國、新加坡、香港等主要亞洲股市。

第二，基本面上，截至30日信用擔保維持率為168.06％，較10月20日的167.44％略為走升，基本面尚稱穩健，至今年9月底本益比17.79％，至9月底上市櫃公司累計營收28.1兆元，雖然年減逾一成，但還是寫歷年同期第三高。

第三，至10月30日，外資賣超1,276.93億元，但外資今年以來淨匯入105.56億美元，台股今年上漲14.23％，成交量2,769億元，成交量與漲幅都比去年好。

台股 金管會

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