股海自由行／做夢+作帳行情 年底主旋律

美國第3季GDP年增率高達4.9%，是2021年初以來最好，顯示消費支出強勁，高利率可能維持很久。Fed下半年轉鴿，Fed WATCH顯示11月不升息的機率99%，12月維持相同利率也超過八成，那投資人還擔心甚麼？

近日美國財報周，Alphabet第3季營收年增11%、每股稅後純益（EPS）1.55美元，均高於市場預期，只是雲端服務營收略低於預期，25日股價就重挫9.6%，26日再跌2.55%；微軟因雲服務Azure立大功，推升上季營收年增13%，激勵25日上漲3.1%，說明輸贏關鍵在於「雲」，有AI就比較強。ChatGpt一刀殺向Google搜尋，所以未來全部科技大咖都要全力擴建AI伺服器，因此台灣供應鏈一定大紅。

黃仁勳10月18日為MIH鴻海電動車MODEL B站台，當天台股大跌201點，是全亞股最弱，但恐慌急跌常是好買點，當天緯創最低87.7元，外資大買5萬張，26日台股重挫285點破底，但AI股力守前低，廣達未破前低199元；奇鋐守住波段低點287元，這已是提早落底的訊號了。

我認為AI股已超跌，並分批築底中，不必再殺低。當投機的機殼股迎廣前八月轉盈為0.01元，就創了20年新高價55.3元，那麼AI伺服器機殼的營邦7月賺3.5元、8月4.1元、9月4.11元，前三季大賺20.9元，股價不到450元，就很委屈。

但台股見底前，部分主流股先見底很重要，有些投機性強的小型股、低價股大漲也是見底的重要訊號，近日櫃買生技股就逐漸加溫，27日多檔生技股如保瑞、生華科、智擎、基亞、泰福-KY漲停，11月生技股不可忽視，美時、中裕都在谷底地板價。

美國10月17日宣布禁止AI晶片輸陸，要堵死中國半導體發展，輝達、英特爾、超微及半導體設備廠應材、科林研發、科磊、ASML都受限，加上AI晶片新禁令取消緩衝期，輝達最低跌破400美元大關，造成費半指數重挫。

統計到27日，10月台股小跌220點，這種跌幅並不重，30及31日這二天多頭仍可努力一拚收紅月線。11、12月是年底拚作帳的時候，拜習可能11月在舊金山「亞太經合會」見面，美中緊張是否會改變呢？台股有機會在剩下的兩個月掀起做夢及作帳行情。

富士康集團10月22日遭大陸稅務部門查稅，鴻海旗下工業富聯7月因AI伺服器代工而創天價26.71元，10月24日跌到13.25元，腰斬了。而鴻海被外資連續狂賣一周超過12萬張，10月24日破底跌到97.3元，接下來外資賣不少，卻不再破底了，又是一個築底訊號。

美國AI禁令強勢打壓，中國要突破美國封鎖，首先要發展的就是IP與IC設計。過去金麗科因為在中國自主發展的想像空間下，股價曾飆上615元，但這是標準的「無基之彈」，對比近期活潑的中小型IC設計股也是如此。揚智上半年賠2.09元、今年還要賠4元，近期由18.3元漲到28.25元，創2022年6月以來高。

盛群今年慘到只賺1元，也能守住60元底部；投信以前不買威盛，但9月15日至10月27日居然大買6,200張，上半年EPS才0.04元，10月18日也漲到145元，直逼7月高點155.5元；安國今年還要賠1元，靠著轉型IP及神盾集團入主想像，10月25日至27日安國連三天漲停板。

其他可注意還包括凌陽及聯發科旗下的九暘、亞信，低價IP矽統漲幅大，帶動許多低價IC設計股比價大漲，都在炒可能支持中國發展自製晶片，若矽統能再創高，後續可能有中國聯想的IC及IP，一定更投機。

中美CSP都擴大自研晶片， ASIC、IP族群世芯-KY，M31、創意、力旺等更受惠，2021年4月世芯-KY最大客戶天津飛騰被列實體清單，由1,000元跌到363.5元才煞車反轉，現在都不會再有這種狀況了，反而陸股本益比（P/E）高，給予台股IC、IP二線的投機想像空間，年底原本就是「做夢行情」炒最凶。（作者是萬寶投顧董事長）